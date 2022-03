Hřiště na Zličíně bylo v první půli svědkem aktivity domácích, kteří ale svoje šance neproměnili. V dvou největších se zjevil po krásných akcích navrátilce Maria Ličky Jiří Januška. Posila z Příbrami však ani nezakončila. „Byl to jeden z důvodů naší porážky. Jsme lepší, ale nedáme šance, které si vytvoříme. Jany hrál ligu a je na hřišti od toho, aby tyhle akce zúročil. Bohužel se to nepovedlo,“ litoval kouč Hostouně Dominik Rodinger.

Ani hosté nebyli bez šancí a před půlí na rozdíl od Sokola jednu využili. Ex-rakovnický Červený dostal po rohu merunu na Prágra a ten nezaváhal. „To je další věc, kvůli níž prohráváme. Musíme být hladoví v soupeřově vápně, ale i v tom svém, hlavně při standardkách,“ mínil trenér Hostouně.

Hřebeč málem ztratila třígólový náskok. Jenže Kabele chytil penaltu!

Po obrátce se sice Hostouň snažila o vyrovnání, jenže na malé umělce už se do žádné jasné možnosti se ale nedostala. Vary bránily a na malém hřišti to byl už spíš boj a fotbal k nekoukání. V nastavením čase pak Vary po faulu na Yayu proměnily pokutový kop a domů se jim jelo vesele.

„Všichni jsme věděli, že to bude boj, kde rozhodne to, co jsem zmínil už výš. Varští to zvládli lépe a pak už hlavně bránili. Beru to, i když sám bych takhle hrát nechtěl. Naši kluci k nám chodí buď ti, kteří se touží dostat do vyšších lig, nebo ti, kteří když už čtyřikrát týdně trénují, tak si pak chtějí zahrát dobrý fotbal. Je mi jasné, že ke spokojenosti s fotbalem potřebujete také výhry, ale sázet jen na obranu, takový fotbal hrát prostě nechci,“ dodal Dominik Rodinger.

Hostouň – Karlovy Vary 0:2 (0:1). Branky: 38. Prágr, 90+4. Vyleta (PK). Rozhodčí: Nenadál. Diváků: 180.

Hostouň: Tetour – Zahranychnyy, Hucek, Kosík, Novák – Kabele (67. Fotr), Januška (56. Miker), Kubáň, Vlasák (82. Hájek) – Lička - Dočekal.

Karlovy Vary: Chára – Debellis, Dubnička, Kolařík, Matoušek, Pěkný, Prágr, Skala, Vyleta, Yaya - Červený.