Ani osmý protivník hostouňský fotbalový expres nezastavil. Karlovy Vary se sice pokusily dlouhou bezchybnou obranou uhrát aspoň bod, ale v závěrečné čtvrthodině se domácím povedlo dvakrát skórovat a zase slaví. Celou ČFL, skupinu A, jasně ovládají a jediné, co je mrzí, jsou fanoušci. Ty jejich skvělé výkony nechávají chladnými.

Hostouň vyhrála také osmý zápas sezony, Karlovy Vary (v červeném) porazila 2:0. | Foto: Sokol Hostouň/ Lukáš Horníček

Západočeši se dlouho poctivě bránili a trenér Hostouně Dominik Rodinger tušil, že tentokrát se nemusí povést konzervu otevřít. Ale jeho parta to dokázala. „V poločase jsme klukům zdůrazňoval aby zůstali hlavně pevní vzadu a že vepředu si nějakou šanci určitě vytvoříme. Nakonec se to povedlo a my uspěli i díky Grahamu Etemikemu, který zase ukázal důvod, proč jsme ho chtěli do týmu získat,“ komentoval Rodinger zásah Afričany, jenž si v 77. minutě našel oblouček za obranu, píchl si míč kolem gólmana Cháry a do prázdné brány zavěsil.

Hostouň pak už vedení podržela, navíc střídající Kostka po deseti vteřinách pobytu na hřišti hlavou zavěsil po přesném centru A. Fotra na 2:0.

Hřebeč veze od Ohře bod, góly padaly jen v první půlhodině

„Tohle je klika, když se to takhle sejde, ale k jeho prvnímu gólu za A tým mu moc gratuluji,“ komentoval úspěch mladého kluka Dominik Rodinger, který měl v týdnu strach, že hosté nebudou chtít moc hrát fotbal a to se potvrdilo. „Zaparkovali autobus, takže to bylo o tom, jestli si počkáme na svou šanci a pak ji využijeme. Povedlo se, jen mě mrzí, že zápas měl tak studenou atmosféru. Jsme v tabulce první, ještě jsme neztratili ani bod a přijde osmdesát diváků – z toho velký hlouček karlovarských, kteří fandili výborně. Mě tohle jediné mrzí, i kvůli derby „S“ a hokeji Kladna se Spartou jsme měli zápas šoupnout víc než jsme udělali,“ myslí si Rodinger.

Slova chvály měl naopak pro Lukáše Stránského, jenž pomáhá hráčům Hostouně po zranění s kondicí. „Moc mu děkuji za Davida Štětku, jehož po dlouhém zranění dostal do výborné kondice a David zápas zvládl excelentně,“ chválil Rodinger.

Švento se těší na derby Hřebeč – Kladno, bude u toho. Jak vidí derby „S“?

Ten přiznal, že při takových úspěších jeho týmu se objevily první nabídky z vyšších soutěžích, protože úspěch jde nepochybně i za ním a jeho realizačním týmem. "Něco se objevilo, to je pravda, ale Sparta to není a nebude," smál se kouč s tím, že jiné věci aktuálně neřeší. "Řekl jsem jasně, že tuhle sezonu v Hostouni dokončím, i když třeba mě vyhodí. Stát se může přece všechno," dodal s úsměvem trenér nejlepšího celku ČFL A.

Hostouň – Karlovy Vary/Dvory 2:0 (0:0). Branky: 77. Etemike, 89. Kostka. Rozhodčí: L. Vojáček. Diváků: 80.

Hostouň: Pančev – Bízek, Křenek, Mládek (61. Zahranychnyy), Paulizzi (61. A. Fotr), Charvát, Štětka, Etemike, De Siqueira, Hucek (75. Pavi), Neruda (61. Klimenda).