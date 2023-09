Ani v šestém zápase sezony neztratili fotbalisté Sokola Hostouň žádný bod. Přestože jejich soupeř z Přeštic v minulém kole sesadil z čela tabulky ČFL béčko Slavie, tentokrát u letiště zůstal na nule. O domácí výhře rozhodla trefa Tomáše Křenka, body ale patří celému týmu.

Šest utkání - 18 bodů, není to důvod k radosti? // Sokol Hostouň - FK Robstav 1:0, ČFL 10. 9. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Dlouho byly nejlepším týmem okresu Velvary, ale ty jsou ve druhé skupině ČFL druhé, takže je to jako s královnou sedící před pohádkovým zrcadlem. To říká: pořád jsi krásná velvarská královno, ale hostouňská Sněhurka je ještě krásnější!

Ted už vážně, Hostouni chvíli před zápasem odstoupil zásadní stoper a kapitán mužstva Lukáš Kosík, ale Václav Bízek ho nahradil dokonale. „Zaslouží si speciální pochvalu. Nestalo se to poprvé a on to pokaždé zvládne. Ukazuje to pohodu v naší kabině i to, že všichni makají na sto procent při každém tréninku,“ chválil zadáka i jeho spolubojovníky trenér Dominik Rodinger.

Když jeho tým výborně odbránil celé utkání a sám udeřil po hodině hry. Vyšel mu signál po autovém vhazování, míč dostal k noze Křenek a zpoza vápna tvrdě vypálil k tyči – 1:0. „Ten signál jsme si malovali o přestávku, ale je i náhoda, že vyšel. Hlavně kluci zůstali trpěliví, to jsme jim kladli na srdce. Věděli jsme, že jestli dáme gól, vyhrajeme,“ říkal Rodinger.

Jeho týmu ulehčili hosté závěr sami. Že není dobré dostat se do blízkosti Chocholouška poznal Hucek, jenž dostal kosu a přeštický hráč červenou kartu. Pak už hosté srovnat nedovedli.

„Před všemi smekám, tenhle tým dře do morku kostí. Jestli kdysi někdo říkal, že je to parta Pražáků, tak oni - všech 22 - ukazují, že jsou šťastní, že kopou za Hostouň,“ pokračoval v chvále Dominik Rodinger.

Ten zároveň krotí úvahy o postupu, které se k jeho uším dostaly. „Tyhle hlasy musím brzdit. My uděláme maximum, aby naše pohádka neskončila, ale musíme se uvědomit realitu. Máme jedno hřiště prakticky bez stálého správce, nemáme žádné svoje tréninkové hřiště. Infrastruktura klubu je omezená a oproti našim soupeřům jsme v tomhle ve velké nevýhodě. Na druhou stranu to není obžaloba vedení, které s tím bojuje a v čele s panem Hondlem a dalšími sponzory nás skvěle podporuje. Klub je zdravý, to je základ, ale na druhou ligu připraven není,“ uzavřel Dominik Rodinger.

Hostouň – Přeštice 1:0 (0:0). Branka: 58. Křenek. Rozhodčí: Řeháček – Šťastný, Bahník. Diváci: 257.

Hostouň: Pančev – Kosík, Křenek, Mládek, Charvát, A. Fotr (85. Pavi), Etemike, Novák, De Siqueira (73. O. Fotr), Hucek, Neruda (79. Klimenda).