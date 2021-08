V úvodním kole Fortuna ČFL ve skupině B hostil velvarský Slovan, jak už se pomalu stává tradicí, libereckou rezervu. A stejně jako loni ji porazil, když hrdiny zápasu byli brankář Jiří Měsíček a střídající střelec Jan Stárek.

Velvary - Liberec B 2:0. Domácí v modrém využili v závěru dlouhou přesilovku. | Foto: Foto: David Vedral

Od první do poslední minuty se hrál fotbal, který čtyři stovky fanoušků musel bavit. V prvním poločase se hned několikrát vyznamenal Měsíček. Po hlavičce Bíny, po úniku Yuzvaka, aby včas zklikvidoval jeho nebezpečný centr, stejně tak jako střelecký pokus Novotného. Na druhé straně to zase zkoušeli stoper Drozda a ranou z první Tenkl. Jejich střelecké pokusy ale skončily vysoko and, stejně tak dopadl i ten Vopatův.