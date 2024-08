Jak ve středu, tak v sobotu Motorlet dokonale trestal domácí minely. Zásadní byl konec poločasu, kdy v několika hektických minutách daly oba celky po dvou brankách.

Nejdřív Vandas ve 44. minutě odpověděl na penaltu hostů a vyrovnal, vzápětí přišla však trefa hostů. V nastaveném čase Štursa opět vyrovnal, ale euforii rychle zmrazil Lacko a svým druhým zásahem zase posadil do sedla Motorlet.

Zlomovým momentem byl 58. minuta, kdy Velvary kopaly za ruku pokutový kop, jenže zkušený Martin Zeman ho poslal jen do tyče. To domácí srazila, a když je pak pěknou ranou vytrestal Moravec, bylo hotovo. Navíc si Žilák dal nechtěného vlastence.

Velvary - Motorlet 2:5, takhle kopl jen do tyčky penaltu domácí Martin Zeman za stavu 2:3... | Video: Jan Sláma

„Jsem zklamán z výsledku i ze hry. Když to porovnám ze středečním zápasem, tak většina hráčů hrála, ale hlavně v prvním poločase jsme byli strašně nedůslední v obranné fázi. První klíčový moment byl, když v závěru poločasu dáme na 2:2, ale ve třetí minutě nastavení si necháme dát gól. Místo aby byl dole soupeř, tak jsme tam byli my,“ posteskl si si trenér Velvar Stanislav Purkart.

Mrzelo ho také to, že ač do druhé půle jeho tým vstoupil aktivně a byl trpělivý, přišel druhý klíčový moment, neproměněná penalta. „To nás zlomilo a pak už to byl zmar, soupeři tam naopak padalo všechno a něco jsme si dali i sami. Takže opakuji: zklamání, nepovedený zápas. Po těch dvou venkovních výhrách je to mrzutá ztráta doma,“ dodal Stanislav Purkart.

Velvary – Motorlet 2:5 (2:3). Branky: 44. Vandas, 45 (+1). Štursa – 13. Moravec (PK), 45. a 45 (+3). Lacko, 73. Moravec, 83. vlastní (Žilák). Rozhodčí: Raplík. Diváků: 250.

Velvary: Hinterholzinger - Jelínek (74. Rahimič), Kraml, Rádl (74. Kubeš), Šimek (46. Žilák), Sow, Štursa, Šulc, Tvaroh (74. Vach), Vandas (69. Heger), Zeman.