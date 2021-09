V 9. kole Fortuna:ČFL ve skupině B přivítal velvarský Slovan velkého rivala - Zápy. V minulých střetech obou soků docházelo jak k překvapením, tak i nepříjemnostem v podobě přísných penalt a zloby hlavně Velvaráků. Ti tentokrát dohrávali v deseti a museli se spokojit s bodem za remízu 1:1.

Třetiligový Slovan Velvary přivítal v rámci MOL Cupu mistrovskou Slavii Praha. | Foto: Jan Sláma

V prvním poločase se diváci žádného zásahu do černého nedočkali. K tomu měl nejblíže v 38. min. hostující Hron, nicméně milimetrovou přihrávku Koutenského do jasné šance napálil vysoko nad. Přidat se mohl před odchodem do kabin i jeho spoluhráč Woitek, ale jeho střelu Měsíček zlikvidoval.