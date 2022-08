Dal jste jediný gól zápasu a velmi pěkný, to musí sebevědomí nakopnout, ne? Jsem rád, že mi to tam konečně spadlo. V posledních zápasech jsme nedávali moc gólů a mně se nedařilo, jak bych si představoval. Navíc zápasy jako byl ve Slaném jsou na úvod sezony velice ošemetné a strašně těžké. Jsme rádi, že jsme ho zvládli a podle mne i po docela slušném výkonu. Že jsem dal takový gól se ode mne v Hostouni asi čeká. Jsem rád, že se to povedlo a musíme věřit, že se nám podaří za týden také vstup do ČFL, ten bude moc důležitý.

Slaný na jaře taktak zachránilo divizi, ale proti vám hrálo velmi dobře, čekali jste, že bude takhle kousat?

Nic jednoduchého jsme nečekali, podle mne výkonnostní skok mezi ČFL a divizí není zase tak velký. Slaný je kousek od Prahy a hrají tady moc šikovní kluci, dobře jsme o tom věděli. Navíc jak už jsem řekl, v přípravě se nám zatím moc nedařilo, i proto bylo důležité, jak zápas zvládneme nejen výsledkově, ale také herně. Podle mne jsme to splnili, měli jsme víc ze hry i víc šancí, jednu či dvě tyčky. Myslím, že se dostaneme do jarní formy a bude to lepší a lepší.

Vy jste okusil také nejvyšší soutěž v téhle republice, utkával jste se s nejlepšími hráči, kdy se mezi elitu vrátíte?

(úsměv). Abych řekl pravdu, nevím, je přede mnou hrozně moc práce. V Příbrami, kde jsem vyrůstal, mi dali v sedmnácti letech šanci, ale jak to bývá, buď letíte nahoru, nebo přijdou zranění a další nepříjemné věci. To mne potkalo, proto jsem se dostal do Hostouně. Nicméně jak se říká, někdy je třeba udělat krok zpátky, abyste mohli udělat dva dopředu, a já po jaru cítím, že jsem příchodem do Hostouně kroky zpátky neudělal. Cítím se tady velmi dobře, jak s klukama v týmu, tak u trenérském štábu, jenž mi věří. Když budeme hrát tak jako na jaře, a předvádět co v nás je, tak nejen já, ale i další kluci půjdeme o patro či o dvě výš.

A sledujete dobře Příbram, co na ni říkáte?

Samozřejmě sleduji, i když můj konec tam byl takový všelijaký. Netýká se to pana Starky, na toho nedám dopustit, je to člověk, s nímž když jsme si něco řekli, tak to vždycky platilo, ale rozchod s klubem nebyl růžový. Mrzí mě, jak to dopadlo, ale jasně: Příbram prostě sleduji a sledovat budu, mám tam spoustu kamarádů, ale víc se soustředím na sebe a na jiné týmy, které jsou ve větším fotbale.

