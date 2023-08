Do nového ročníku vstoupí v pátek večer duelem s béčkem Českých Budějovic fotbalisté druhého nejlepšího klubu z Kladenska – Sokola Hostouň. V České fotbalové lize se pokusí navázat na minulý ročník, který pro ně byl historicky nejlepší. A třeba i překonat, vždyť na jaře chybělo jen trochu přesněji nadávkovat koření, aby zelenobílí uvařili šesté místo.

Sokol Hostouň zahajuje ročník 2023/24 | Foto: se svolením Sokola Hostouň

Ten konec Hostouňáky kapku mrzel, o tom žádná. Ale koukají už dál, podle kouče Dominika Rodingera je tým silnější než na jaře. „Hlavně máme každý post zdvojený,“ prohlásil nedávno trenér tým, jež čeká ve středu mimořádný zážitek – duel Mol Cupu bude vysílat přímým přenosem Česká televize.

Z toho jsou v klubu nadšeni, nicméně některé věci nadšení tlumí. Třeba odchody hráčů a také pohárové vystoupení v Hořovicích. Tým opustili v létě velké opory Štěpán Krunert nebo Adam Vlasák, pryč je také Jiří Miker. A Yuri Habovda byl po výstupech v šatně vypoklonkován už během jara.

Hostouň měla šťastnou ruku při výběru prvního útočníka. Nigérijec Graham Etemike by klidně mohl Adama Vlasáka (Líšeň) nahradit, čtyři góly v posledních dvou duelech jsou toho příkladem. „Vidím se v první lize, je to můj prvotní sen a cíl. Hostouň mi v tomhle podle mne může pomoci, cítím, že mi tým věří a že to tak může pokračovat v i soutěži. Těším se na ni,“ říká třiadvacetiletý africký talent.

Hostouň - Dukla. Pohárovou lahůdku přinese Česká televize v přímém přenosu

Velkou nadějí je rovněž křídelník Tomáš Mládek z Dukly, který se Etemikem perfektně spolupracuje, což dokazují tři asistence v posledních dvou zápasech.

Co se nepovedlo? Vynikající stoper Štětka se zranil, přitom byl blízko odchodu do ligy. Mimo bude asi dost dlouho… Nepovedlo se také nahradit Štěpána Krunerta (Rakousko). Vynikající střední záložník bude scházet, byť klub pořád ještě hledá náhradu.

Naopak radost mají v Hostouni z návratu Viktora Freisingera, který původně kariéru ukončil kvůli vleklým zdravotním komplikacím, ale nyní se jeho stav nečekaně zlepšil. „Pokud se dostane do formy v jaké byl před zraněním, pak to bude výrazná posila,“ vyhlíží naději předseda Jiří Hondl.

Radost má také z návratu Tadea Paulizziho. Šikovný Argentinec neměl na jaře vyřízena potřebná povolení pro pobyt v ČR, ve čtvrtek však přistál v Ruzyni a bude týmu k dispozici.

Kanonýr Deníku: Nigerijská perla Etemike oslnila svými góly Hostouň

To samé několik mladých prospektů, protože Hostouň věrná svojí přestupové politice hodně sází na mladíky. A tak dorazili jablonský Šimon Drda, Tomáš Křenek ze Zbuzan, Martin Kostka ze Slaného potažmo Slovácka, Darko Stojanovski, s nimi jsou tu už nějaký čas nyní zranění Šmerda a Drul.

Součástí brankářského tria už není ten nejzkušenější, Davida Tetoura totiž klub uvolnil do Králova Dvora. Jedničkou bude Viktor Pančev a Dominik Rodinger mu slibuje i dobu hájení. Záda mu pokryje další z posil Martin Saladiak z Radotína.

V aktuálním kádru je sice 27 hráčů, ale někteří ze zdravotních důvodů minimálně zkraje podzimu do zápasu nezasáhnou (zmínění Štětka, Šmerda, Drul) a některé mladé hráče pustí vedení Sokola na „zkušenou“ primárně do partnerského klubu SK Slaný.

Pavelcova premiéra před klanem Hrubých. A co další perličky ze Slavoje?

Doplňme, že předseda Jiří Hondl nerozhazuje zbytečně za platy hráčů, to se o Hostouni všeobecně ví, ale zase investuje do silné lavičky. A tak mu přibyl další bývalý prvoligista. Po hlavním kouči Dominiku Rodingerovi, asistentovi Jiřím Jeslínkovi a trenérovi brankářů Davidu Bičíkovi (letos ale spíš Bogdanu Petrovičovi) přijal i Štěpána Kučeru. Rodinger má tak k dispozici rady jak od elitního ex-gólmana, tak ex-útočníka a nyní i ex-obránce.

Zdá se, že snaha Hostouně dostat se zase o něco výš má hlavu a patu.