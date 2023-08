Ladislav Vopat připomíná Pepiho Bicana. Když má šanci, dá prostě gól, tedy skoro pokaždé. Ať stojí proti Zápy nebo Slavia. V minulém ročníku ČFL jich bylo 19 a nikdo jiný neskóroval ve skupině B víckrát. I díky tomu Slovan Velvary dosáhl na historický úspěch, druhé místo v tabulce. „Ale šancí bylo víc, gólů mělo být třicet,“ směje se devětadvacetiletý borec, nejvíc oceňované ofenzivní zboží celé České fotbalové ligy.

Derby ČFL, skupiny B Velvary (v modrém) - Zbuzany 1:3. Útočí Ladislav Vopat. | Foto: Foto: Jan Sláma

Odchovanec Blšan přišel do Velvar oklikou přes Karlovy Vary a Duklu Praha. Před šesti lety možná ve Slovanu netušili, jaký kauf se jim povedl. Že berou dobrého fotbalistu tušili, ale že odvede klubu tak ohromné služby čekal asi málokdo. Stejně jako to, že odmítne všechny nabídky na přestup… „Jsem ve Velvarech maximálně spokojený a nemám důvod klub měnit. Líbí se i styl jakým hrajeme, mám rád hru svých spoluhráčů. Vyhovuje mi to tady celkově,“ říká Vopat.

Na sezonu se ohromně těší, byť letní dřina není tak hrozná jako zimní. „Naštěstí je to kratší a velmi často jsme s balonem, to mám rád. Horší je takové to oťukávání s novými kluky, kteří přišli na zkoušku. Přece jen chvíli trvá, než se seznámíte lépe. Ale pořád je to jen trénink a já jsem soutěživý, takže se těším na ostré zápasy,“ hlásí.

Velvary skončily v minulém ročníku druhé a je jasné, že horší být nechtějí. Ladislav Vopat se usmívá, a říká, že si na sebe fotbalisté upletli tak trochu bič. „Říkali jsme si v kabině, že to tak je, ale přesto budeme chtít hrát zase někde nahoře. Řeknu do třetího až pátého místa. Stejně to má vedení klubu, ti by určitě brali TOP 3. Nicméně koukám také kolem sebe a vidím, že dobře posílili naši konkurenti a že nás rozhodně nečeká nic jednoduchého,“ má jasno kanonýr.

V minulosti si Velvarští dovedli zpestřit podzim povedenými pohárovými zápasy. Nezapomenutelným zážitkem je zápas s mistrovskou Slavií, jíž vstřelil Ladislav Vopat dva góly a klepala se o postup jako osika. Loni to byly zase Pardubice nebo Baník Ostrava.

Koho by si přáli Velvarští letos? „S klukama jsme o tom mluvili a bylo by fajn, kdyby se zase něco takového povedlo. Pro nás hráče i pro fanoušky a celý klub je to obrovský zážitek, zápasy se Slavií či Baníkem byly bomba. Nejdřív však musíme někam postoupit a trochu mne mrzí, že nehrajeme proti Hřebči, to by byl zajímavý souboj,“ lituje porážky hřebečského týmu s Újezdem Praha.

V ČFL tolik vyhrocených zápasů Slovan nehraje. Často jsou to ligová béčka, ale jeden mač je přece jen pro Vopata trochu pikantní: „Rád hraji proti Zápům. Bývá to malinko vyhrocenější a to mám rád.“

A překoná v novém ročníku Ladislav Vopat dvacetibrankovou hranici a dovede Velvary k další povedené sezoně? „To netuším, ale bylo by to fajn,“ dodala střelecká star od Velvarské brány a na závěr ještě pochválila vedení klubu, že v létě máklo i na úpravách areálu stejně jako na interiéru zázemí.

Velvary zbrojily i v zákulisí



Nejen góly a meruna patří k fotbalu a ve Velvarech chtěli pár věcí mimo hřiště vyřešit. A tak opravili svou tribunku, kde jsou i nové sedačky, opravené jsou lavičky kolem celého hřiště, luxusní úpravy se dočkala kabina trenérů a také dvě masérny, kde kraluje Jaroslav Chotěbor a jeho mladá kolegyně.



Na konci září by měla přijít ještě jedna zásadní novinka, nový klubový autobus!



Co se týče posil, zásadní je příchod stopera Žežulky ze Žižkova, jenž by měl nahradil Drozdu (šel do Psár). Nadějný je bek Škoda (ten zase nahradí Šimkovského – Velvary), Slovan také počítá s góly Jakaba, jemuž se dařilo už na jaře. Oba tihle kluci jsou zranění, ale už se dávají do kupy.



Až se dají, Slovan ještě může nějaké hráče uvolnit, mluví se hlavně o směru Neratovice nebo Kladno.