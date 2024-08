Bylo to krásné fotbalové představení, jako na divadle - říkal trenér Hašek. Jak jste to viděl vy ze hřiště? Je to trochu hokejový výsledek a pro mne jako obránce, který má rád nuly na naší straně, to není úplně komfortní. Tolik gólů co jsme dostali jsme nedostali snad za celou jarní část v divizi (smích). Je to ale jiná soutěž, jiná kvalita hráčů a jakmile má soupeř náznak šance, většinou ji využije. Třeba ten třetí gól, co nám kluk pověsil do víka, to je skoro nebránitelné. Pro diváky to však muselo být hodně atraktivní.

Po jedenácti letech jste se stal prvním střelcem Kladna v ČFL, tehdy 15. června 2013 se to proti Kunicím povedlo také stoperovi Martinu Samkovi. Teď tedy znovu stoper Michal Rendla, jak se vám to poslouchá?

Spíš to byla náhoda, byl jsem ve správný čas na správném místě. Je to ale úkolem hráčů, co chodí na standardky, aby se tam motali a snažili se míč dotlačit za brankovou čáru. Já měl trochu štěstí, ale jsem moc rád, že to tam padlo a otevřeli jsme tak náš účet.

Michal Rendla dal po jedenácti letech první gól Kladna v ČFL | Video: Deník/ Rudolf Muzika

Také druhý stoper Jakub Rubeš nakonec skóroval, to jste se nějak hecovali, kdo bude lepší, nebo vás chtěl dohnat?

Žádné hecování a jestli mě chtěl dohonit, to musíte jít za ním (smích). Každopádně Eichi (Eichler) dal krásný balon, Ruby ho trefil a byl to důležitý gól (na 5:3), protože nás hodil do klidu. Na standardky máme dostatečně vysoké hráče, navíc dobré hlavičkáře. Tohle by mohla být naše silná zbraň.

Výhra asi pomůže i psychicky, protože bylo vidět, že přece jen někteří byli trochu nervózní?

Je to tak. Jak jste říkal, jedenáct roků se tady ČFL nehrála, teď první zápas. To s sebou nese určitý tlak, který si někdo připouští víc a jiný méně. Každopádně očekávání byla a jsou veliká a my si nestanovovali žádné konkrétní cíle, ale chceme jít opravdu zápas po zápase. S dobrým fotbalem, chutí, energií, ale patří k tomu pochopitelně výsledky. Proto je dobré kvalitně odstartovat a nám se to povedlo, což je důležité už proto, že nás venku čeká těžký protivník (Ústí nad Orlicí). Jet tam s prohrou by bylo složité.

Dovedl jste si při návratu z Rakovníka domů do Kladna představit, že si tady ještě zahrajete vyšší soutěž před hezky zaplněným stadionem?

Říkal jsem to od začátku a nedávno jsem to v nějakém rozhovoru zopakoval: Mým cílem nebylo jít do divize. A s Petrem Brabcem, tehdy manažerem a dneska předsedou jsme se bavili, že jasným cílem je postup do třetí ligy. Jsem rád, že se to povedlo, i když vlastně administrativně, ale za jarní skvělé výkony jsme si to snad zasloužili a i teď jsme dali jasně najevo, že se s námi musí počítat.

close info Zdroj: Bohumil Kučera zoom_in SK Kladno - FK Teplice 7:3, 3. ČFL/B, 10.8.2024, Michal Rendla