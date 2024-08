/VIDEO/ Deset krásných gólů, perfektní fotbal, diskutabilní verdikty rozhodčího, výbornou atmosféru v hledišti s téměř tisícovkou diváků. Návrat fotbalového Kladna do třetí ligy navíc vyšperkoval výsledek 7:3, přestože čtvrthodiny před koncem vedla ještě teplická rezerva. Ta odjížděla nakonec smutná a naštvaná na sudího Melichara, naopak domácí končili v euforii. Lepší start do soutěže si nemohli vysnít.

Kladenský trenér Hašek musel oželet zraněného stopera Hrubeše a vsadil na mladého Fojta, který se mu nakonec odvděčil dokonalým způsobem, vstřelil rozhodující branku. Vepředu Hašek nasadil tři ofenzivní esa Šímu, Šnobla a Jakaba tak, aby si vyhověli.

Zápas nezačal pro natěšené Kladno ideálně. Teplický gólman Čechal chytil šanci Buneše a Jakab mířil těsně mimo, jeho spoluhráči pak na konci první dvacetiminutovky předvedli parádní ťukačku, a i když Smrkovský první šanci bravurně vyrazil, Vachoušek do rozhozené obrany přece jen skóroval – 0:1.

Trenér Kladna Zdeněk Hašek burcoval tým, aby zvedl hlavy a ten poslechl. Jako správný kapitán pomohl Michal Rendla, který se zorientoval po rohu ve vápně a vyrovnal. Po chvíli se povedla Kladenským nádherná akce, brankář Smrkovský pod tlakem parádně rozehrál na pravé křídlo, které dělalo hostům velké problémy a Jakabův centr poslal Pospíšil nádherně pod horní tyč.

/podívejte se na gól M. Rendly/

Michal Rendla dal po jedenácti letech první gól Kladna v ČFL | Video: Deník/ Rudolf Muzika

Jestli byla první půle zajímavá, pak druhou klidně označme jako strhující.

První obrat patřil Teplicím, které během dvou minut udělaly dva nádherné góly. Nejdřív po kombinaci ukázal Vachoušek, že geny po tátovi reprezentantovi má a následně udeřil neskutečnou ranou Korselt, který předtím Vachouškovi nahrál.

Kladenští ztuhli a trenér Hašek sáhl k nevídanému střídání hned čtveřice hráčů. Měl šťastnou ruku, Afričan Dike zajistil defenzivu, Houha útočil a Eichler s Tesařem dokonce dali parádní góly.

Vše se zlomilo v 73. minutě, kdy na kraji vápna hosté faulovali Jakaba a rozhodčí Melichar odpískal pokutový kop. Podle hostů nesmyslně, protože zákrok viděli vně šestnáctky, Zdeněk Hašek to komentoval jinak. „Musím se podívat na video, každopádně Joska byl určitě ve vápně a kontakt tam byl. Jak to ale bylo, to zatím nevím a nechci si hrát na chytrého bez videa,“ řekl k situaci.

Kladno - Teplice B 7:3, Daniel Kozel z penalty vyrovnal na 3:3. | Video: Deník/ Rudolf Muzika

Každopádně Kozel suverénně penaltu proměnil a odstartoval čtvrthodinku, která se zapíše zlatým písmem do klubové historie. Mladíček Fojt, jehož Kladno dělalo z Dukly den před zápasem, prošel středem a poslal merunu k tyči na 4:3, za chvilku si stoper Rubeš naskočil na standardku Eichlera a zavěsil popáté.

Strnulá obrana Teplic od Eichlera, jehož vyslal Dike a hosté se zase hodně zlobili na Melichara, jenž podle nich přehlédl faul na půlce. Jenže bleskovým akcím nebyl ještě konec a posila ze Sparty Tesař vše ukončila další akcí připomínající přesně naprogramované torpedo – 7:3.

Děkovačka s kladenským kotlem fanoušků pak byla pochopitelně hodně výživná a Zdeněk Hašek plná emocí.

| Video: Youtube

„Byla to reklama na fotbal, doslova divadlo. Lidi se bavili a my jim děkujeme, že jich přišlo tolik. Dokázali jsme jim, že jsme nemluvili do větru, když jsme slíbili, že každý zápas budeme dřít jako koně,“ usmíval se kouč Kladna a poděkoval celému týmu. „I když jsme prohrávali, nikdo z nás se nevzdal a šli jsme si pro to. Celé mužstvo dřelo od prvního do posledního kluka,“ sklonil se před svými svěřenci.

Teplice podle něj potvrdily kvalitu, tu měly chvílemi zejména vepředu výraznou. „Taková budou ale všechna béčka ligových celků: extrémně silní na míči, rychlí, kondičně silní. Přesně byl vidět rozdíl mezi divizí, kde tě protivníci pod takový tlak nedostanou. Budeme muset hodně věcí zlepšit, ale proč si tím dneska kazit náladu, pojďme si to užít,“ nechtěl trenér pitvat problémové okamžiky.

Mluvil také o risku nasazení čtyř nových hráčů najednou, což se ukázalo asi zlomové. „Výborných hráčů máme hodně, a kdy jindy udělat tohle, když se ti nedaří a prohráváš. Všichni co tam šli jsou do rychlosti, jsou tahoví, Ebuke nám pomohl vzadu při bránění. Střídání k fotbalu patří a když se takhle povedu, je to fajn,“ dodal nadšený kladenský trenér, jemuž se tak jeho první mistrovský zápas v roli hlavního šéfa lavičky Kladna povedl doslova snově.

SK Kladno – FK Teplice B 7:3 (2:1). Branky: 37. Rendla, 40. Pospíšil, 74. Kozel (PK), 78. Fojt, 81. Rubeš, 83. Eichler, 89. Tesař – 20. a 54. Vachoušek, 56. Korselt. Rozhodčí: Melichar. Diváků: 850.

Kladno: Smrkovský – Borák (58. Houha), Rendla, Rubeš, Fojt – Kozel – Jakab, Buneš (58. Dike), Pospíšil (76. Eichler) – Šíma (58. Tesař), Šnobl (58. Shi).

Teplice B: Čechal – Emmer, Audinis, Korselt, Port, Váňa, Kolář, Vachoušek, Pokorný, Podaný, Kříž.