Další parádní představení přichystali fotbalisté SK Kladno svým fanouškům, když na domácím hřišti zdolali nabitou sestavu Mladé Boleslavi B 2:0 a při prvním zaváhání největšího favorita skupiny B – Ústí nad Labem, jdou do čela tabulky. Ještě neztratili ani bod!

Boleslav má odložený ligový zápas se Slavií, do toho šokovala výměnou trenérů a B týmu se změny vlastně dotkly také, protože hned sedm hráčů z prvního mužstva posílilo béčko v Kladně: brankář Floder a v poli zejména Vaníček, ale i Kadlec, Donát, Stránský, Buryán a Vojta.

Ve zničujícím vedru však hosté v první půli moc nepředvedli, spíše čekali, co Kladno. To se do obrany soka dostávalo ztěžka, a když už rychlík Tesař pláchl, nastřelil jen břevno.

Už už se zdálo, že poločas skončí bez branek, když skákavou střelou trefil dokonale bránu Matyáš Buneš a stejně jako před týdnem v Chlumci byla branka tohoto šikovného středopolaře vítězná.

Boleslav a její kouč Pavel Malura v půli hned čtyři ligisty ze hřiště stáhla, ale přesto šla opticky do tlaku, tentokrát se trochu zatáhli domácí. Pustili hosty do jediné větší šance, ale po zpětné přihrávce pálil boleslavský borec jen do brankáře Smrkovského.

V závěru si pak 850 kladenských fanoušků ještě jednou zakřičelo gól, když Korejec Shin po kličce brankáři ještě neuspěl, ale dorážející Šnobl ano a vstřelil tak svůj první gól ve třetí lize.

„Věděli jsme, co se událo v Mladé Boleslavi a že přijede sedm hráčů širšího kádru A mužstva. Proto si tohoto vítězství strašně moc ceníme. Je to vítězství organizace hry, pohybu a charakteru mužstva,“ řekl po utkání spokojený trenér Kladna Zdeněk Hašek.

Podle něj hrálo mužstvo velmi dobře dozadu a naopak vepředu využilo šancí, které jim soupeř dovolil.

K už druhému vítěznému gólu Matyáše Buneše podotkl, že tenhle středopolař hrál před hned dvěma defenzivními záložníky, o Kozla a Dikeho totiž Hašek opřel část taktiky. „Matyáš měl chodit do vápna a ta rozhodující akce vznikla z toho, že jsme byli klidní na míči, vyťukali jsme obranu a on to skvěle trefil,“ pochválil Hašek Buneše.

Střelec byl jedním z hráčů, které kouč nezařadil do středečního poháru, což se ve vedru také vyplatilo. „Nosné hráče jsme ve Hřebči nechali odpočinout a dnes jsme sestavu poskládali asi tak, jak jsme chtěli, i když z poháru jsou zranění Dino (Šíma) a Houhič (Houha) a museli jsme trochu improvizovat. Každopádně musím pochválit všechny kluky, jak to oddřeli,“ dodal trenér, který vedl Kladno už sedmnáctkrát za sebou ve vítězném utkání.

„A i díky tomu máme teď v tabulce devět bodů a ty už nám nikdo nevezme!“

SK Kladno – FK Mladá Boleslav B 2:0 (1:0). Branky: 45. Buneš, 88. Šnobl. Rozhodčí: Matějček – Ulrich, Holakovská. Diváci: 840.

Kladno: Smrkovský – Hrubeš (92. Hrdlička), Rendla, Rubeš, Fojt – Kozel (82. Shin) – Buneš (76. Eichler), Dike, Pospíšil (92. Park), Tesař (76. Šnobl) - Jakab.

Mladá Boleslav B: Floder – Kadlec, Donát, Vaníček, Stránský, Dohalský, Leitl, Buryán, Vostřel, König, Vojta.