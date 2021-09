Kladenským se vrátil do sestavy stoper Pechr, ale začátek mu nesedl, když jeho špatnou přihrávku brankáři vystihl Kopta a nezaváhal. Ale domácí se nedali, hlavně Čížek zářil. Přestože se na něj hosté připravovali, drzými průniky jim motal hlavy. Poprvé z toho ještě nic nebylo, ale podruhé už ho stáhl ex-hostouňský brankář Pettík a Balšánek z penalty vyrovnal.

Ani to nebylo z domácí strany vše, protože výborný centr trefil po chvíli Šnobl a Kladno rázem vedlo!

Jenže pak zase zabrali mostečtí hráči. Výborný centr si našel ve vápně Popelka, Vokoun sice jeho ránu vyrazil, ale Popelka byl u míče zase první a doklepl na 2:2. Domácí měli navíc kliku, že nedostali další branku, protože Hlaváček po bleskovém výpadu práskl merunu do břevna a Glasera v závěru půle vychytal výborný Vokoun.

Po přestávce začal Most také suverénně, ale brzy se probudilo Kladno, v jednom závaru trefili jeho hráči tyčku a v 64. minutě se povedl brejk, v němž Čížkův centr zužitkoval Pospíšil – 3:2.

Nečekaný stav vydržel do 77. minuty, kdy se hostům povedla blesková přihrávka za obranu, zpětná přihrávka na Koptu a ten míč uklidil k tyči.

Jenže vyhrát chtěly oba týmy, o to lepší byla pro diváky koncovka. Štěstí se usmálo na domácí, když bleskový brejk dvojky Čížek – Pospíšil vyšperkoval druhý jmenovaný přihrávkou střídajícímu Šímovi a ten nemohl mít problém – 4:3. Sladká odměna prokluka, který pomalu dva roky nehrál mistráky. Chybělo pět minut do konce a Kopta klidně mohl ještě vyrovnat, ale v sólu ho zastavil skvělý Vokoun.

„Bohužel jsme neubránili brejky soupeře, který má zajímavé rychlostní typy hráčů jako Pospíšil, Čížek nebo Šnobl. Kombinačně jsme přitom asi byli lépe než domácí, měli i víc střel, ale domácí trestali naše chyby. Nicméně gratuluji jim, podali bojovný výkon a hráli to, na co mají, tedy brejkové situace,“ hodnotil kouč Most, jinak ale Kladeňák Zdeněk Hašek.

Jako takový není zvyklý se svými týmy v Kladně prohrávat. „Hrajeme hodně na to dávat góly, což se nám dařilo a měli jsme i další šance. Jenže každý zápas jich dost neproměníme, a dnes to bylo také. Co se týče Kladna, bylo spolu s námi bráno před sezonou jako jeden z favoritů stejně jako Česká Lípa, Neratovice a možná Český Brod. Sice se jim nepovedly nějaké zápasy, ale udělali Kubu Balšánka, Čížek se vrátil v dobré formě a dokázali, že v téhle soutěži může každý překvapit každého,“ dodal Hašek, jehož za hru Mostu pochválil i přihlížející kouč reprezentace do 21 let Jan Suchopárek.

Domácí trenér Dušan Binder slavil, byl to nejlepší výkon týmu pod jeho vedením. A tak musel pod mašinku, v rámci sázky ho hráči hned vzali dohola. Vůbec mu to nevadilo. „Byl to výborný výkon, ale od obou týmů, zápas parametry předčil divizi. My měli šťastnější konec. Sice jsme dostali dva zbytečné góly do poločasu, ale jinak myslím bylo vidět, že jsme se na soupeře dobře připravili. Chyby nás nemusí naštěstí mrzet, protože jsme vyhráli,“ těšilo Bindera a speciálně pochválil Dominika Šímu, který rok absentoval a teď dostává pár minut, přesto rozhodl. „Je hezké, že tak krátký čas využije ke gólu, od toho tam je. Celkově jsme byli hodně efektivní,“ dodal spokojený slovenský kouč Kladna, které zamotalo divizní tabulku.

Kladno – Most/Souš 4:3 (2:2). Branky: 19. Balšánek (PK), 24. Šnobl, 64. Pospíšil, 86. Šíma - 3. a 77. Kopta, 26. Popelka. Rozhodčí: Šmat - Nehasil, Coufal. Diváků: 300.

Kladno: Vokoun – Borák, Javorek, Pechr, Růžička (62. Ježdík) – Balšánek – Čížek, Procházka, Holub, Pospíšil (87. Kočí) – Šnobl (76. Šíma).

Most/Souš: Pettík – Popelka, Nguyen, Petržílka, Pátek, Kováč, Nobst, Novický, Glaser, Hlaváček, Kopta.