Bohemka rozhodla o základu výhry 3:1 do poločasu, když její talent áčka Vrána využil dvě šance. Nejdřív po brejku, které Klokani umí nejlépe v soutěži, a pak po zaváhání brankáře Tetoura. Hostouň měla šance hlavně v úvodu, ale nedotáhla je a byla ráda, že také domácí nevyužili víc možností.

V jejich týmu naskočila zajímavá jména. Jan Morávek roky kopal bundesligu, David Bartek je klokaní legenda, ale skvělou stopu zanechal také v Kladně, kde hostoval. Brankář Marek Kouba je synovcem slavného gólmana Petra Kouby, jehož rovněž slavný otec Petr (oba čapali za Spartu i nároďák) byl původem z Kladna. Na lavičce Klokanů seděl jako kondiční kouč Ivan Baratynskyy, jinak hráč Tuchlovic.

Ale zpátky k zápasu, v němž hostouňský kouč Dominik Rodinger změnil do druhé části rozestavení a jeho tým byl rázem lepší. Tlačil se za snížením, ale to přišlo až v 90. minutě po zásahu Habovdy. Bohemka však vzápětí kontrovala Nekvasilem a body už si vzít nenechala.

„První půli beru na sebe, zvolil jsem špatné rozestavení 4-3-3. Nutila mne k tomu absence distancovaného Štětky a nemohl jsem nasadit od začátku ani Filipa Nováka, který učí ve škole a celý týden musel být na lyžařském kurzu. Do druhé půle už šel, my vzadu přešli na tři obránce a najednou to bylo lepší,“ řekl Rodinger, jehož tým prý pochválili za druhou půli i zmínění Morávek s Bartekem.

Rodinger si opět postěžoval, že firma mající na starosti hostouňské hřiště svou práci pokazila a vysypala ho štěrkem, takže se tady nedá hrát ani trénovat. „Jsme pět měsíců na umělce, tráva je pro nás prakticky neznámý povrch. Navíc nemáme domácí hřiště, protože v Rynholci, kde hrajeme, jsme trénovali dvakrát… Není to výmluva, ale konstatování,“ hlesl.

Bohemians 1905 B - Hostouň 3:1 (2:0). Branky: 5. a 36. Vrána, 90+1. Nekvasil – 90. Habovda. Rozhodčí: Hoch – Melničuk, Šmat.

Hostouň: Tetour – Bízek, Zahranychnyy (61. Habovda), Kosík, Neruda (77. Charvát) - Januška, D. Novák (61. Pavi), Hucek, Miker (61. O. Fotr), A. Fotr (46. F. Novák) – Vlasák.