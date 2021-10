Na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky to nebyl jednoduchý zápas, přestože jsou domácí poslední. V posledních čtyřech kolech ale ani jednou neprohráli a měli také první jasnou šanci. Jenže po rohu jejich hráč bránu překopl a naopak po chvíli Havránek dokonalou uličkou vysunul Valentu a ten nezaváhal – 0:1.

Domácí pak tlačili až do konce poločasu, foukal jim totiž silný vítr. Velvarští v čele s Měsíčkem v bráně odolali i při spoustě nebezpečných centrů a po obrátce už hru vyrovnali. Chvíli před koncem ještě Havránek narýsoval další ulici Vopatovi a ten výhru hostů potvrdil. Vzápětí se vytáhl ještě Měsíček úchvatným zákrokem a už hurá domů na rozlučku.

„Domácí jsou sice poslední, ale tabulka je vyrovnaná a oni ukázali svou sílu. Byl to strašně těžký zápas, v němž jsme na rozdíl od některých předešlých proměnili šance a díky tomu zaslouženě vyhráli,“ těšilo Pavla Janečka, jehož tým soutěž skvěle začal a po pátém kole vedl, pak ale přišla špatná série pěti proher. „Do sezony jsme šli jen s patnácti hráči a ukázalo se, že je to málo. Po vážných zraněních Bobbyho a Stárka chyběl i Tenkl a prožili jsme těžké období. Do toho jsme hráli se Slavií, což ale klubu přineslo prestiž i finanční výdělek. Závěr podzimu se nám zase povedl, takže musíme být spokojeni. Potrénujeme, zkusíme tým posílit a na jaře se popereme o vyšší příčky,“ slíbil Janeček.

Jeho tým si v listopadu zahraje ještě přípravné duely se Štětím a Bydžovem.

Jiskra Ústí nad Orlicí – Slovan Velvary 0:2 (0:1). Branky: 5. Valenta, 88. Vopat. Rozhodčí: Tryzna – Fišer, Zita. Diváci: 250

Velvary: Měsíček – Šimkovský, Šustr, Drozda, Valenta - Havránek, Chábera, Tenkl, Pihrt (77. Ptáček) - Vopat (90. Grjaznovs), Duong (55. Kafka).