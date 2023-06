Všechny spekulace zapříčinilo zdržení plateb, které je už podle Vedrala v pořádku. Pak se daly věci do pohybu. Éterem létalo, že trenér Zdeněk Hašek půjde do Kladna a s ním někteří hráči patřící do stáje manažera Martina Pýchy. Nebo že tam přejde sponzor Velvar a spojí síly s městem Kladno, které fotbalu v SK Kladno finančně hodně pomáhá.

„Nevím, co je na tomhle všem pravdy, něco třeba i ano, ale za mě jasně říkám, že my budeme hrát třetí ligu i dál a zase budeme mít co nejvyšší ambice. Mám už podepsané dva nové hráče, jednám o dalších a tým chceme mít tak silný, aby zkusil hrát o postup do druhé ligy,“ říká jasně David Vedral.

Ale také si uvědomuje, že druhá nejvyšší soutěž se v areálu, jaký mají nyní Velvary, hrát nedá. „Víme to, ale na tomhle všem pracujeme. Na nových tribunách, zázemí. Rozhodně jedeme dál a nic tady nekončí. Nestěhujeme se ani do Kladna, ani do České Lípy, což jsem také slyšel,“ dodal první muž velvarského fotbalu.