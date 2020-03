Pane Janečku, mají vaši svěřenci opravdu na to, co uvedl šéf vašeho klubu?

Jsem ve Velvarech již šestou sezonu a vzestup z A třídy do ČFL je výmluvná vizitka. Nicméně třetí fotbalová soutěž, to je ve staronovém systému v naší skupině osm rezerv prvoligových celků, které jsou doplňovány ligisty. V této konkurenci bych v probíhajícím ročníku bral takové umístění, které bude nejlepším v historii velvarské kopané, i s vědomím, že vedení klubu chce na „bednu“ (směje se). Samozřejmě záleží i na tom, zda se nám vyhnou zranění a s jakou kvalitou na nás vyrukují zmíněné rezervy.

Napověděla něco zimní příprava, kterou jste zahájili v polovině ledna vysokou výhrou nad vyšehradskou rezervou 6:2, vítězstvím nad pražským Vltavínem (5:4), Kladnem (4:2), Královým Dvorem (1:0), Chomutovem (2:0) a porážky s druholigisty Chrudimí (1:2), žižkovskou Viktorkou (0:2) či Varnsdorfem (0:1)?

Vedle kvalitní herní přípravy jsme absolvovali stejně tak kvalitní soustředění v Kašperských horách. Takže si myslím, že na jarní odvety jsme připraveni velmi dobře.

Bude vám při nich po boku stát na lavičce nový asistent Lukáš Soudek?

Lukáš k nám přišel po odchodu Michala Slabého. Za jeho příchod do klubu jsem moc rád, protože jsme si sedli po všech směrech.

Ambice vedení klubu by asi měly podpořit i nové zimní posily v podobě talentovaného Lukáše Pihrta z Viktorie Plzeň a Miroslava Vernera z Vyšehradu, ale i návrat brankáře Adama Ordelta ze Zbuzan a Dominika Šustra z Hostouně. Došlo ještě k nějakým dalším změnám v kádru?

Ano, podařilo se nám přivést ještě dvě zajímavé posily, a to hráče Tung Duong Thanha z Meteoru Praha a Nguyen Bao Luonga z Chrudimi.

Do jarních odvet nastoupíte 8. března dopoledne na hřišti liberecké rezervy, které jste na podzim dost nešťastně podlehli 0:1. Vrátíte jí prohru?

Jak už jsem uvedl, bude záležet na tom, v jakém složení proti nám nastoupí. To samozřejmě nemění nic na tom, že i tak budeme chtít uhrát co nejlepší výsledek.

Pod Ještědem jste během své bohaté prvoligové fotbalové kariéry odehrál za liberecký Slovan čtyři sezony (1993-1997).Vzpomínáte?

To byly nejkrásnější roky mé kariéry, na které strašně rád vzpomínám. Byl jsem u toho, když Liberec postoupil do první ligy a pod taktovkou Vlasty Petržely jsme v ní pak nakonec skončili čtvrtí.

S ohledem na vaše hráčské resp. trenérské zkušenosti, který z celků ve vaší skupině považujete za horkého kandidáta na postup?

O prvenství se určitě poperou aktuální lídr, a to rezerva Jablonce s dlouhodobě na špici hrajícími Zápy.

Domníváte se, že naopak na druhém pólu tabulky je o sestupujícím již jasno a Brozany se se soutěží rozloučí?

Tady nechci rozhodně nic předjímat a něco podobného mně ani nepřísluší. Brozany jsou sice poslední v tabulce, ale při tříbodovém zisku za vítězství se při pár povedených utkáních může mnohé změnit.

ČFL se hraje ve Velvarech od loňského ročníku. Je pravdou, že mezi třetí a čtvrtou fotbalovou soutěží je velký výkonnostní rozdíl?

Každý, kdo se o fotbal zajímá ví, co představuje účast rezervních celků prvoligistů v třetí lize. Tím je pak dána i ona výkonnostní propast mezi ČFL a divizí.

Na co se vaši příznivci mohou v porovnání s podzimem na jaře těšit?

Nerad dělám ukvapené závěry, ale s ohledem na to, že vedení klubu přivedlo velmi dobré posily, mělo by se to na kvalitě hry určitě projevit. To vše za předpokladu, že se nám vyhnou zranění.

Na která utkání z podzimní části byste rádi navázali i v té jarní?

Až do sedmého kola, ve kterém jsme doma porazili rezervu pražské Dukly (4:1), to bylo takové nemastné, neslané, mužstvo se postupně dávalo dohromady a proto bych nechtěl srovnávat, už i s ohledem na posílení celku, podzimní část s tou jarní.

Třetiligová soutěž je finančně náročná a nejeden oddíl už v ní právě z těchto důvodů skončil. V tomto ohledu je Slovan zabezpečen? A pokud ano, díky komu?

Prezident David Vedral se obdivuhodně stará o to, aby klub fungoval díky sponzorům, které oslovuje a v neposlední řadě se rozhodně jedná i o podporu velvarské radnice. My na oplátku uděláme vše, co bude v našich silách, abychom předváděným fotbalem co nejlépe reprezentovali jak město, tak i naše sponzory!

Zůstalo něco v tomto rozhovoru opomenuto?

Rozhodně bych rád dodal, že máme skvělé fanoušky, realizační tým, paní správcovou. To vše si kabina uvědomuje a všichni společně toužíme po tom, aby dosavadní šestiletá euforie měla své pokud možno co nejdelší pokračování.

Mojmír STRACHOTA