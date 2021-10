Trenér Hostouně Dominik Rodinger byl smutný, ale na rozhodčí si nestěžoval. "Nechci brečet, spíš je mi líto kluků, protože proti vynikajícímu týmu zahráli skvělý zápas, který se musel líbit i lidem. Padlo pět gólů, byla tam spousta dalších pěkných věcí. Chválil nás i trenér hostů. Pořád doplácíme na nezkušenost, ale vím, že donekonečna se na to vymlouvat nemůžeme. Jen si tím prostě musíme projít," řekl Rodinger, který žádá i trochu fotbalového štěstí, které zatím Sokolu moc nepřeje, jinak by měl víc než jedenáct bodů.

Domácím se povedlo v prvním poločase protiútokem zakončeným Dočekalem vyrovnat úvodní lacinou trefu Pražanů. A když se po pauze poprvé v jejich dresu prosadila ex-ligová posila Miker, vypadalo to nadějně. Jenže soupeř brzy vyrovnal nejlepším střelcem ČBFHL Pejšou a zápas byl zase otevřený.

Skvěle zahráli fotbalisté Sokola Hostouň proti favorizovanému Vltavínu, ale nakonec si do tabulky ČFL nepřipsali ani bod. Hosté rozhodli o těsné výhře 3:2 z penalty v nastaveném čase.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.