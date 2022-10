Jeho tým skutečně začal zápas velmi dobře. Z hranice vápna otevřel skóre Neruda a pak po hrubce domácích utekl Vlasák a v sólu potvrdil, že má střeleckou formu.

Jenže v nastaveném čase první části zradila Hostouň zase jednou standardka. Při ní se míč odrazil k Vrbovi a odchovanec Kladna ukázal, že na podzim má také skvělou fazonu a možná i našlápnuto do prvního týmu českého mistra.

Fotbalisté zase nedali ani gól a s Chomutovem berou jen bod

„Vydrželi jsme hrát skvělý fotbal 45 minut, pak jsme zase inkasovali ze standardky. Soupeři jsme tak nechtěně dovolili začít přemýšlet, že by mohl uspět, protože do té doby jsme mu to výkonem neumožnili,“ štvalo Rodingera.

Ještě víc ho naštval ale začátek druhé části, kdy další původem Kladeňák Adam Kronus korunoval svůj skvělý výkon dvěma góly během pěti minut. Opařená Hostouň nestíhala a domácí přidali ještě jednu branku. „Úplně jsme vypnuli a nestalo se nám to poprvé, s Budějovicemi a Pískem to přišlo také. Pak jsme sice zápas zase dostali pod kontrolu, Kosík trefil břevno, ale domácí už to uhlídali. Co je ná platné, že nás po zápase chválí, když jedeme domů jako spráskaní psi, dodal zklamaný Dominik Rodinger.

Viktorie Plzeň B – Sokol Hostouň 4:2 (1:2). Branky: 45+3. Vrba, 50. a 55. Kronus, 59. Sojka – 18. Neruda, 35. Vlasák. Rozhodčí: Lerch - Severýn, Vojáček. ŽK: 90+3. Kronus – 26. Charvát, 34. Habovda. Diváci: 195.

Hostouň: Pančev – Zahranychnyy, Kosík, Krunert, Charvát (72. Contreras), Habovda, Januška, Vlasák, Štětka, Hucek (72. Novák), Neruda (80. Shkyria).