Další dost zbytečnou porážku si připsali na domácím hřišti fotbalisté Sokola Hostouň, kteří tentokrát nestačili na zachraňující se béčko pražské Bohemky. To přijelo k letišti bez posil z áčka, přesto bere tři cenné body. Domácí odpověděli pouze na kuriózní první branku soupeře, nakonec padli 1:2.

Sokol Hostouň - Bohemians Praha 1905 B 1:2, ČFL 10. 5. 2024 | Foto: Bohumil Kučera

Trenér Dominik Rodinger byl i den po utkání hodně rozmrzelý zejména z výkonu a přístupu některých hráčů. „V úterý jsem se na tréninku otočil na kondičního trenéra Míšu Kubáně a ptal se ho, zda chápe, že naši hráči hrají tak skvěle. Jenže pak přijde zápas a vše je rázem pryč. Některým hráčům prostě nerozumím, jejich přístup k utkání je pro mne záhadou,“ kroutil hlavou trenér.

Marně tým s kolegy zkoušel zbláznit, na hostouňskou partu do letos na jaře moc nefunguje. A famózní podzim je dávno zapomenut….

Bohemka šla do vedení kuriózní brankou. Hostouňští sice parádně připravili hrací plochu, ale nefungovalo zavlažovací zařízení. Ve 20. minutě ale najednou „ožilo“ a na ploše, kde se Hostouň bránila, začalo zalévat. Po chvilkové pauze se mohlo pokračovat, ale dlouhý míč za obranu před vyběhnuvším brankářem Pančevem na mokré trávě skočil, přeletěl ho a hostující Pomahač měl snadnou roli – 0:1. „Něco takového nevymyslíš,“ kroutil hlavou Dominik Rodinger.

Kam za fotbalem? Na Hostouň a Slaný už v pátek od šesti

Ten se o přestávce na tým hodně zlobil a výsledkem bylo zlepšení. Jeden z těch kdo nic nevypustí - Adam Fotr byl za snahu odměněn brankou, když zády k bráně krkolomně hlavičkoval a byl přesný – 1:1.

Bohužel další šance hlavně Etemikem domácí nedali, a když Venancio odflákl obranu Nováka, ten si navedl míč na vápno a zavěsil – 1:2.

Hostouni se sice povedlo ještě jednu branku vstřelit, po hezké akci Tadea zakončoval do prázdné kasy Etemike, jenže rozhodčí viděli ofsajd a skóre se neměnilo. „Co fotbalu dáte vy, to vám poctivě vrátí. A Graham mu v tomhle zápase nedával vše jak bylo potřeba. I proto si myslím, že o gól přišel. Ale nebyl to jen on, kdo zklamal, a když vám takhle vypadne víc hráčů, je to vždycky problém. Odpovědnost beru i já, vyměnil jsem po minulém zápase gólmana a Panči udělal chybu. Také jsem dal další šanci Vítorovi a on opakovaně selhal. To jde za mnou, každopádně na hřišti jsme měli nechat víc, Bohemka byla porazitelná,“ dodal zklamaný Dominik Rodinger.

Hostouň – Bohemians Praha B 1:2 (0:1). Branky: 55. Fotr – 29. Pomahač, 66. Novák. Rozhodčí: Řeháček. Diváků: 200.

Hostouň: Pančev – Bízek, Kokeš (60. Hucek), Křenek (46. Venancio), Mládek, Freisinger (60. Novák), Januška, Štětka, Fotr (79. Paulizzi), Etemike, Egbe.