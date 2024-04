Magnet ČFL pro Velvary, za výhru před dvěma tisícovkami diváků děkovaly Spilkovi

Nejsledovanější duel víkendového 24. kola České fotbalové ligy byl střet ambiciózního a už v tabulce druhého Ústí nad Labem s vedoucími Velvary. Téměř dva tisíce diváků hnalo pod Střekovem svůj tým za výhrou, která by Severočechům dala ještě naději na průnik do kvalifikace o postup do F:NL, na kterou mají podmínky, hráče i stadion. Ale Velvary mají skvělý tým, ten se semkl a brankou kanonýra Josefa Jakaba vyhrály 1:0.

Tahák ČFL B: Ústí nad Labem doma prohrálo s Velvary (v modrém) 0:1. | Foto: Jan Sláma