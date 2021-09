Zápas začal ve svižném tempu, týmy však brzdily nepřesnosti ve finální fázi. Největší šanci prvního poločasu měl domácí Vlasák, který však tváří tvář brankáři hostí Satrapovi neuspěl.

Ani druhý poločas neubral na tempu, ale problém dostat se do zakončení trápil obě mužstva dál. Když už se hráči dočkali šance, nedokázali je proměnit. Písečtí dvakrát z malého vápna poslali míč vysoko nad. Na druhé straně byl blízko gólu střídající Miker. Jeho hlavička však skončila pouze na břevně. Utkání tak skončilo spravedlivou bezbrankovou remízou.

Trenér Hostouně Dominik Rodinger viděl kvalitní utkání, v němž oba týmy chtěly hrát kombinační fotbal s náročným napadáním. "Na obou stranách bylo poměrně dost šancí a je škoda, že zápas skončil 0:0. Pokud to měla být remíza, tak ať už to je třeba 3:3. Ale my jsem samozřejmě rádi, že jsme vzadu opět udrželi nulu a je vidět, kde nás tlačí bota. Bohužel neproměňujeme šance, které si vytvoříme. Potřebovali bychom, aby Miky či Vlasy už protrhli střeleckou smůlu, kterou mají," litoval kouč na klubových stránkách Sokola a přiznal, že kromě absencí Trappa, Kabeleho či Nerudy měl vážné problémy i stoper Kosík. "Málem prozvracel celou pauzu a nemohl se vrátit ve stoprocentním stavu na hřiště. Bylo cítit, že nás to zasáhlo, každopádně smekám, že to dohrál a že nastoupili i ti, kteří měli poměrně značné zdravotní potíže," dodal Dominik Rodinger.

Sokol Hostouň - FC Písek 0:0 (0:0)

Hostouň: Tetour - Pavlík, Zahranychnyy, Kosík, Hucek, Charvát, Mentberger (71. Soukup), Vlasák (57. Miker), Hájek (81. Gajdošík), Hovorka (71. Mejdr), Dostál.