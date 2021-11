Trenér zelenobílých Dominik Rodinger nasadil do utkání hlavně mladé hráče, kteří na podzim tolik šancí nedostali. Celkem mu chybělo osm borců - Kabele, Mentberger, Pavlík, Hájek, Charvát, Gajdošík, Hovorka a Miker - naopak do sestavy A mužstva se neplánovaně vrátil veterán a dnes už asistent trenéra Tomáš Marek. První minutky v prvním týmu posbírali i hostouňští odchovanci a v současnosti hráči rezervy – Petr Študent a Marek Dědeček.

Lépe sice zápas začali domácí mladíci, ale brankář Pančev skvěle jejich šance pochytal. Brzy na to převzala iniciativu Hostouň a měla několik možností. Ale Dočekal, Vlasák, Dostál ani Kubáň netrefili. Posledně jmenovaný se ale dočkal hned po obrátce. To ho vyslal do úniku Zahranychnyy a Kubáň tváří tvář domácímu gólmanovi nezaváhal. Jeho branka nakonec rozhodla o nejtěsnějším vítězství Hostouně.

Trenér Dominik Rodinger měl z výhry radost. "Musíme brát v potaz, že soupeř má hráče, kteří trénují i dvakrát denně a pracují v maximálních ligových podmínkách. A patří do středu tabulky skupiny B ČFL," mínil kouč, podle něhož se po vlažném úvodu dařilo jeho týmu hru kontrolovat a hrát velmi dobře. "Celkově jsem od kluků cítil, že táhnou za jeden provaz a baví se hrou. Hráli jsme s velmi mladým mužstvem, ale bylo vidět, že kluci jsou správně nastaveni a chtějí vyhrát. Radost mám z protrhnutí střelecké smůly Míši Kubáně. Jen škoda pro něj, že to nepřišlo dřív. Skvěle se zapojili na konci i kluci z béčka a po delší době nastoupil i Mary, který nám ukázal svoje zkušenosti a přesnost v kontrole hry," dodal Rodinger.

Příští týden si Hostouň zahraje v Roudnici nad Labem proti diviznímu Štětí, kde působí jeho bývalý útočník Gajecký.

Mladá Boleslav B - Hostouň 0:1 (0:0). Branka: 51. Kubáň.

Hostouň: Pančev (46. Tetour) - Mejdr (75. Dědeček), Shkyria, Kosík (35. Marek), Zahranychnyy, Soukup, Hucek, Dostál (75. Študent), Kubáň, Dočekal (80. Pančev), Vlasák.