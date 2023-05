V derby 27.kola Fortuna: ČFL ve skupině B mezi Velvary a Zápy byl domácí Slovan po skvělých jarních výsledcích favoritem. Přece jen okupuje jasně druhé místo, zatímco Zápští oproti minulým sezonám ubrali a ve středeční dohrávce doma utrpěli debakl 1:5 s posledním Benešovem. Jenže na hřišti rivala dvakrát smazali manko a uhráli cenný bod za remízu 2:2.

Velvary (v modrém) přišly dvakrát o náskok a se Zápy remizovaly 2:2. | Foto: Jan Sláma

Během zápasu bylo rušno na obou stranách. Jako první se pokusil už v 8.min. prostřelit obranný val i gólmana Měsíčka, který ještě nedávno oblékal právě dres Velvar, z velkého vápna Jakab. Neprostřelil, ale podobná situace se opakovala ve 20. min., kdy si Měsíček znovu poradil s jeho přímým kopem. Hosté se snažili kontrovat, ale v zakončení jim bránila dobře hrající domácí obrana.

Co se Velvarským nepovedlo do přestávky, napravili hned po ní. Po přímém volném kopu Vopata se míč od zdi odrazil téměř až k rohovému praporku, odkud ho nabíhající Šimkovský napálil zpět do malého vápna. Někdo z hostujících hráčů mu pomohl tečí a Měsíček nemohl zasáhnout - 1:0.

Zdroj: Jan Sláma

Jenže po dvaceti minutách zcela volný Tvaroh hlavičkoval přesně do pravé šibenice a srovnal. Domácí strhli vedení opět na svou stranu během pěti minut, kdy se po rychlé kombinaci nepokrytý Březina v malém vápně dorážkou nemýlil, jenže Zápští zbraně nesložili a v 79. min. po rohovém kopu hlavičkoval přesně zcela volný Jelínek a dal výsledku konečnou podobu 2:2.

Tu v posledních vteřinách udržel Měsíček, když fantasticky vychytal v tutovce Šlegla.

“Škoda, že jsme nezopakovali dobré výsledky z posledních zápasů, pod což se ale podepsala velká marodka. Přesto jsme mohli vyhrát, nicméně jsme se tentokrát v koncovce dvakrát nevyznamenali,” hodnotil domácí trenér Zdeněk Hašek.

Jeho protějšek zápský kouč Michal Mašek byl o poznání spokojenější: “Jsem rád, že se kluci proti kvalitnímu soupeři rehabilitovali za středeční propadák s Benešovem a že odtud neodjíždíme bez bodu.”

Zdroj: Jan Sláma

Slovan Velvary – SK Zápy 2:2 (0:0). Branky: 48. Šimkovský, 73. Březina – 68. Tvaroh, 79. Jelínek. Rozhodčí: Kubec. Diváků: 290.

Velvary: Štefan – Chábera, Rubeš, Březina – Šimkovský, Šustr, Havránek (68. Duong), Kott – Vopat, Jakab – Schneider (63. Šlegl).

Mojmír Strachota