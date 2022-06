Hosté využili další chyby domácí obrany a Izuchukwu poslal plackou z malého vápna Východočechy do vedení 1:0! Srovnáno mohlo být v 39. minutě po přímém kopu Vopata, následné hlavičce Šlegla, ale zákrok Šmída měl prvoligové parametry.

Po přestávce se hrálo pouze na jednu bránu, a to hostující. Domácí odmítli vyrovnání v 68.min., když Kafka hezkým pasem vyzval Vopata. Toho ve vápně fauloval Langer, nicméně radost exekutorovi nařízené penalty Kottovi zkazil nadvakrát výborně chytající Šmíd. Ten jeho střelu nejprve vyrazil a následně zvládl i dorážku. "Už podle postavení hráče jsem tušil, kam míč kopne a byl to posledních z povedených zákroků za Ústí, protože po skončení sezony odcházím do zahraničí," svěřil je po utkání muž zápasu.

FOTO: Hostouň na závěr ligy deklasovala Benešov. Hosté odjeli domů s pěti góly

Velvarští se přece jen vyrovnání dočkali. V 72. minutě si rohový kop Vopata srazil do vlastní branky Innocent. Přesto všechny body mohly zůstat nakonec doma, to by ale musel své dvě jasné tutovky proměnit Tsopa, stejně jako Vopat… "Co jsme chtěli - uhrát tady alespoň bod, se nám povedlo," hodnotil zápas spokojený hostující kouč Vladimír Chudý.

Domácí trenér Pavel Janeček upozornil, že protivník přes postavení v tabulce předvádí výborné výkony, třeba i proti vedoucímu Jablonci sahal po výhře. "U nás dobře bránili v deseti a nachytali nás jedním brejkem. Ve druhé půli už jsme byli lepší my, jenže jsme nedali penaltu, jinak bychom vyhráli," řekl Janeček, jehož tým i přes domácí klopýtnutí hraje nejlepší sezonu v historii velvarského fotbalu.

Slovan Velvary – Jiskra Ústí nad Orlicí 1:1 (0:1)

Branky: 72. Innocent (vl.) - 36. Izuchukwu, rozhodčí Haleš, ŽK: 0:1. Diváci: 123.

Velvary: Měsíček - Šimkovský (46. Stárek, 79. Tsopa), Drozda, Rubeš, Chábera - Pek (46. Valenta), Havránek, Kott, Luong (65. Šustr) - Vopat - Šlegl (46. Kafka).