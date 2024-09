Vyzdvihovat některé jedince SK Kladno po vítězném zápase s Ústím asi není fér, byl to jednolitý kolektivní výkon. Přesto jsme jednoho borce vybrali. Jedenadvacetiletému Radku Fojtovi zápas opravdu sedl a zejména po změně stran hrál neskutečně. V mužstvu je přitom až od začátku léta.

Tenhle kluk sice bydlí u fotbalového hřiště, ale ve Slaném! Tam také s fotbalem začínal, ale když bylo jasné, že mu to s merunou jde, stěhoval se do Dukly Praha. Tam byl až do letošního jara, v ČFL už má ve svém mladém věku odkopáno solidních 50 zápas. Teď už vlastně 55, v Kladně si totiž okamžitě vybojoval místo na levém beku základní sestavy a ze své pozice je i neobvykle produktivní, když Teplicím B dal vítězný gól a přidal už také dvě asistence.

Po zápase s Ústím zářil, ale uznal, že za pět kol se Kladno na úspěch ještě ani jednou nenadřelo tak, jako v pátek v podvečer.

„Určitě to byl zatím náš nejtěžší zápas, za Ústí hrají zkušení borci co prošli první nebo druhou ligou, mají tam hodně startů. První poločas byl hodně bez balonu, takže dost náročný na běhání, ale zvládli jsme to. Po přestávce jsme změnili rozestavení, hru jsme vyrovnali a v nějakých fázích byli i lepší. Šli jsme tomu naproti.

Byl jste hodně vidět, zablokoval jste velkou šanci Kučery, nepustil snad ani jeden centr do vápna, nepanikařil jste při odkopech. Byl jste v laufu?

Musím říci, že v prvním poločase jsem se dotkl snad třikrát nebo čtyřikrát balonu a měl jsem zápas hlavně o běhání. Víc mi ale vyhovuje rozestavení 4-3-3, na které jsme přešli, a proto jsem se po přestávce cítil výborně. Jak kondičně, tak fotbalově. Hlavně ale šlapal celý tým, jeden makal za druhého. Pak se hraje lépe.

Přišli jste už o druhého stěžejního stopera, po kapitánu Rendlovi tentokrát nedohrál zraněný Rubeš. Vy je jako bek máte vedle sebe, je to pro Kladno velký problém?

Bude to náročné, ale máme široký kádr a já doufám a myslím, že je nahradíme. Nicméně jak Rendlis (Michal Rendla), tak Ruby (Jakub Rubeš) jsou vůdci a určitě budou chybět v hlavičkových soubojích. Ale musíme je nahradit.

Ještě nedávno se říkalo, že půjdete do Slaného, ale místo toho jste vybral Kladno, hned uhrál základní sestavu, rozhodujete zápasy, daří se vám v obraně…

Ne že bych chtěl jít přímo do Slaného, ale je pravda, že nabídka mi jako volnému hráči z Dukly od nich přišla. Byl jsem tam i na pohovoru, nicméně chtěl jsem zůstat ve třetí lize, a když se ozvalo Kladno, byl jsem rozhodnutý hned.

A bylo to dobré rozhodnutí?

Výborné! Nemám co vytknout, máme skvělé zázemí, parta nás všechny nové kluky přijala a jsme jako jedna velká rodina.

Ale jako mladší borec asi nejste vyjmutý z určitých povinností, ne?

(úsměv) Samozřejmě, nosím branky, ale na to jsem byl zvyklý už na Dukle, takže nic nového.