Diváci České televize i více než osm stovek fanoušků přímo na hostouňském Stadionu Vojtěcha Zeithamla sledovalo ve středu atraktivní pohárovou bitvu mezi domácími a prvoligovou Duklou Praha. Celek z vyšší soutěže v ní potvrdil roli favorita a po třígólovém prvním poločase dokráčel k vítězství 4:1. Za domácí snižoval až v samém závěru kapitán Lukáš Kosík.

Sokol Hostouň - Dukla Praha 1:4, MOL CUP, 9. 8. 2023 | Foto: Bohumil Kučera

Ještě v dopoledních hodinách přitom hostouňské hřiště skrápěly proudy deště. Zatímco u jiných týmů se zápasy MOL Cupu odkládaly, v obci se zhruba 1400 obyvateli se fotbalový svátek přece jen uskutečnil. Krátce po obědě totiž nedaleko Kladna vysvitlo slunce a hrálo se v takřka ideálních podmínkách. Nebe bylo bez mráčku a více než osm stovek diváků si mohlo vychutnat střet mezi druholigovým a třetiligovým mužstvem.

Pražská Dukla, kterou hnali fanoušci s bubny zpoza střídačky, začala od úvodu plnit roli favorita a měla lehce navrch. Svoje možnosti ale měli i domácí. Etemikeho střela ale byla zblokovaná, Hucek pálil nad a po závaru po rohovém kopu nedošla k bráně ani jedna ze dvou střel z vápna.

Zato hosté, kteří ze základní jedenáctky z posledního kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nasadili jen čtveřici hráčů, postupně potvrzovali vysokou kvalitu v zakončení. Marek Červenka ve 20. minutě využil volného prostoru a napálil míč do bližší šibenice. O osmnáct minut později stejný hráč sklepl pro Michala Škodu a bylo to o dva góly a ještě před přestávkou navýšil hlavou po rychlém protiútoku Martin Douděra. Znovu přesně asistoval Červenka.

„Červenka byl rozdílový. Tři góly udělal skoro sám. My ale měli v prvním poločase vstřelit branku, protože jsme měli příležitostí dost. Finální fáze nám ale úplně nevyšla,“ mrzelo domácího trenéra Dominika Rodingera.

„Ještě jsme tam nevyžili brankové šance, měli jsme tam ještě dvě stoprocentní. Dostat se ale do poločasu do vedení 3:0 je příjemné. Už několikrát jsme ale zažili, že jsme vedli 3:0 a ještě jsme se potili,“ doplnil kouč Dukly Petr Rada.

Jeho svěřenci se ale tentokrát potit nemuseli. Do druhé půle vstoupili skvěle naladění a brzy přidali čtvrtou trefu, když poslal míč do sítě David Kozel. Domácí publikum, ve kterém nechyběl ani reprezentační gólman Tomáš Vaclík, který v Hostouni aktuálně trénuje, se dočkalo gólové radosti až v závěru. Po dlouhém autu se hlavou prosadil kapitán Lukáš Kosík.

„Domácí si vstřelenou branku za předvedený výkon zasloužili. Celkově jsme ale postoupili zaslouženě. Jsme proto spokojení. Pohár na jeden zápas je vždycky těžký. Soupeři jsou nevyzpytatelní, platí to i ve světě. Ti slabší se namotivují a je to vachrlaté. Musíte být koncentrovaní a je důležitý začátek zápasu. Kdybychom inkasovali, bylo by to složité,“ hodnotil Rada.

„Kvalita soupeře byla jasně vidět, hlavně ve finální fázi. Ukázali nám, že rozdíl mezi námi a nimi je větší. Jsem hlavně rád, že jsme dali branku, protože jsem klukům o poločase říkal, že bych chtěl, abychom nějakou vstřelili,“ doplnil Rodinger a přiznal, že takový zápas byl pro hostouňské hráče velkou školou.

„Každý takový zápas je pro nás obrovský zážitek a obrovská zkušenost. Vidíme konfrontaci s hráči z vyšší soutěže a teoreticky vidíme i to, kdo by na vyšší fotbal měl a kdo ne. Jde spíš o kluky, aby se porovnali se soupeřem, jak na tom jsou. Nemyslím si, že bychom propadli. Rozhoduje ale finální fáze, kde u nás není taková kvalita jako u soupeře,“ přiznal domácí kouč.

Hostouňské fotbalisty nyní čeká nedělní domácí souboj s Admirou Praha. Dukla vyzve o den později městského rivala ze Žižkova.

Sokol Hostouň – FK Dukla Praha 1:4 (0:3)



Branky: 81. Kosík – 20. Červenka, 38. Škoda, 45. Douděra, 53. Kozel. ŽK: Kosík, Januška, Novák, Hucek – Peterka. Rozhodčí: Trska – Kubr, Šafránková. Diváků: 823.



Sokol Hostouň: Pančev – Kosík, Křenek (59. Freisinger), Mládek, Charvát, Januška (70. O. Fotr), Kostka (46. A Fotr), Etemike (46. De Siqueira), Novák, Hucek, Neruda (59. Klimenda).

FK Dukla Praha: Rada – Ludvíček (61. Hudec), Peterka (70. Lehký), Škoda (61. Šebrle), Červenka, Douděra (75. Barac), Vondrášek, Hašek, Hrubeš, Kozel (61. Špatenka), Jeřábek.