Bývalý borec Twente Enschede, PAOK Soluň, Fenerbahce Istambul či Slavie Praha právě v dresu sešívaných zažil krásné roky a přispěl k vzestupu červenobílých do čela českého fotbalu. Pak odešel do Řecka a po návratu ho ještě zkoušel Liberec. Ani tam to nevyšlo, a tak jde Stoch o dvě soutěže níž, do jinonického Motorletu. V posledních týdnech s týmem trénoval a v sobotu už nastoupil do prvního zápasu proti Sokolu Hostouň. Odehrál 90 minut, pak ho vystřídal Rossman.