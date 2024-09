Pětačtyřicetiletý Michal Slabý je Severočech, pochází z Litoměřic a právě tam se Zdeňkem Haškem trénoval poprvé. Následně se setkali ještě ve Velvarech a nyní tedy v Kladně. „Vzal jsem tu nabídku, i když byla původně do divize, naše spolupráce mě zase lákala. Že se nakonec postoupilo je příjemný bonus,“ říká Slabý, sám kdysi nadaný hráč, jehož v ligovém dorostu Teplic přibrzdilo zranění kolena.

Ústecký kádr zná ze současného kladenského realizačního týmu nejlépe, na jaře u něj byl jako asistent kouče. A ví, že soupeř si zaslouží respekt. „Mají v kádru opravdu skvělé hráče. Na prstech jedné ruky bych spočítal ty, kteří neprošli ligovou soutěží, za všechny opory mohu jmenovat brankáře Grigara, Kučeru, Černého, Červenku nebo Čičovského. Na druhou stranu fotbal už mockrát ukázal, že hrát se dá s každým a my se favorita pokusíme zaskočit a porazit,“ věří svému mužstvu Michal Slabý.

A jak je možné, že ještě nedávno divizní tým ztrácí na třetím místě tabulky ČFL jen tři body na ústeckého lídra a navíc má zápas k dobru? „Přiznám se, že po nečekaném postupu do ČFL jsem byl trochu skeptikem, ale to se brzy změnilo. Tým byl velmi vhodně doplněn a ze všeho okolo týmu jsem měl pořád lepší pocit. Navíc všichni hráči jsou velmi vnímaví a naslouchají co jim říkáme. Až se dostanou do fáze, že tomu budou i úplně věřit, máme vyhráno,“ je přesvědčen Slabý, který spolu s Jaromírem Šilhanem tvoří určitě nejvyšší dvojici asistentů v české fotbale.

Tip na výsledek pátečního zápasu nemá, do odhadů výsledků se prý pouští jen nerad. Ale ve vítězství Kladna věří a zkusil tipnout aspoň počet diváků, jichž by mohlo být skutečně hodně. „Zápasu se udělala slušná reklama, přijede vedoucí tým, my také udělali slušné výsledky. Určitě je to zápas kola, takže doufám, že by dva tisíce diváků přijít mohlo,“ dodal Michal Slabý.

Organizační náležitosti očekávaného duelu Kladno - Ústí nad Labem



V pátek 6. září dorazí na Stadion Františka Kloze favorit 3. ČFL Ústí nad Labem. Kladenský klub fanoušky předem informuje o organizaci zápasu.

Brány stadionu se otevírají v 16:30 hodin. Cena vstupného je 100 Kč, pro ZTP, důchodce a studenty pak 50 Kč. Součástí vstupenky je i nadále aktuální vydání zápasového magazínu SK Kladno Kladeňák. To najdete rovněž v digitálním vydání na klubovém webu v sekci Média – Zápasový magazín.

Vzhledem ke slavnostem Dny města Kladna bude za asistence městské policie zákazem vjezdu uzavřená ulice Františka Kloze. Vjezd bude povolen pouze rezidentům ulice, IZS a osobám s povolením SK Kladno. Důrazně doporučujeme bez povolení do celé ulice nevjíždět, a zároveň doporučujeme využití náhradní autobusové dopravy, která bude mít zastávky v ulicích: Ke Stadionu & Jateční.

Na stadionu budou k dispozici celkově čtyři místa k občerstvení:

- Restaurace SK Kladno

- Stánek Restaurace SK Kladno v prostorách u domácího kotle

- Stánek s pivem Bakalář na zámkové dlažbě u vstupu na tribunu za brankou

- Stánek pod Restaurací SK Kladno

V prostorách před vstupem do vestibulu bude probíhat prodej klubových předmětů SK Kladno.

V poslední řadě budou také posilněné kapacity toalet. Mimo standardní WC ve vestibulu tribuny bude k dispozici dvojice mobilních toalet TOI TOI.

Vedení klubu prosí všechny fanoušky o ohleduplnost při užívání tabákových výrobků na tribunách stadionu. Těšíme se na Vaší návštěvu!