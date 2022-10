Doma to Sokol na Králův Dvůr opravdu umí. Každopádně se vždy hraje fotbal, který lidi musí bavit a tentokrát to bylo zrovna tak. Hostouň šla brzy do vedení, když Contrerasova střela nebyla nebezpečná, ale Vlasák ji zachytil a ukázal, že má na podzim formu. Svým čtvrtým gólem v osmém zápase ukázal, že se na něj zelenobílí mohou spolehnout.

Jenže Cábelíci mají také skvělé zakončovatele. David Beňo před poločasem trefil merunu tak parádně, že uznale zatleskali i někteří domácí příznivci - 1:1.

Ve druhé části byla nejzajímavější až závěrečná desetiminutovka, v níž se nálady obou táborů překlápěly střídavě na jednu či druhou stranu. Nejdřív se míče hezky položil Januška a stejně jako Vlasák potvrdil, že má fazonu - i pro něj to byl už čtvrtý zásah sezony. "A to mnozí tvrdili, že po odchodu Dočekala nebudeme mít střelce," pousmál se trenér Hostouně Dominik Rodinger a za práci s forvardy pochválil nového asistenta Jiřího Jeslínka.

Nicméně domácí náskok neudrželi, když se k odraženému míči dostal Kabele a ten góly vždycky uměl sázet - placírkou uklidil míč tam, kam patří. "Pak mohl dát ještě jeden gól, měl to vak těžké," kmentovl další možnost zkušeného plejera asistent kouč Hostouně Jaromír Šilhan.

Zdálo se, že už se nic nestane. Proti byl zmíněný Shkyria, blízko brány Tomana se dostal k centru Habovdy a šťastně zavěsil svým třetím zásahem sezony, což je pro krajního beka skvělá vizitka.

Hostům se však zdálo, že centr tečoval domácí hráč a Shkyria tím pádem byl v ofsajdu. "Na videu ten gól je, takže si každý může udělat obrázek sám. Nechci brečet, to vůbec, je to naše chyba, že jsme ten centr nechali jít, ale je fakt, že jak nám to loni vycházelo, tak letos se to otočilo a skleslí jsme nejen my trenéři, ale hlavně hráči. Makají celý zápas a pak dostanete takovýhle gól v nastavení," mávl rukou zklamaný Šilhan.

"Myslím, že jsme dobře začali a zápas měli v rukách. Soupeř ale využil svoje šance, naštěstí jsme koncovku zvládli my," ulevil si Dominik Rodinger, podle něhož hodně týmu pomohli fanoušci, zejména mládežníci Sokola, kteří pak za odměnu mohli do šatny na vítězný pokřik. "Ukazuje to, že je v Hostouni vztahově vše dobře nastaveno a my klukům moc děkujeme," povídal trenér Rodinger.

Že dal branku právě Jiří Kabele, který za jeho "panování" odešel k Cábelíkům, to bral sportovně. "K Jirkovi nemáme žádnou zášť a přejeme mu vše dobré. Nemohu na něj říci nic špatného, naopak pro Hostouň odvedl velký kus práce," uznal.

A doplnil, že tentokrát Hostouň daruje výhru vedoucímu týmu Lukáši Horníčkovi, jemuž se narodil první syn Lukas. "Krásný jméno, že? I můj syn se tak jmenuje," mrkl trenér Sokola.

Hostouň - Králův Dvůr 3:2 (1:1). Branky: 32. Vlasák, 80. Januška, 90+3. Shkyria – 41. Beňo, 88. Kabele. Rozhodčí: Hlaváček – Švagr, Doubrava. ŽK: 73. Vlasák, 88. Štětka, 90+4. Fotr – 47. Beňo, 59. Kabele, 75. Krátký, 89. Novák, 90+3. Hell, 90+4. Holý.

Hostouň: Tetour – Kosík, Paulizzi (65. Miker), Krunert, Charvát, Habovda, Januška (84. Novák), Vlasák (74. Fotr), Štětka, Contreras (74. Hucek), Neruda (65. Shkyria)

Králův Dvůr: Toman – Novák, Hell, Dvořák, Holý, Osvald (67. Krátký), Beňo, Kraus, Osypenko (90+2. Beneš), Kabele, Fatrdle (32. Bláha)