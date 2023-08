Výraznou posilu získal ve středu fotbalový celek Slovanu Velvary. Z prvoligových Pardubic přichází na hostování Jan Halasz, odchovanec SK Kladno. Ve Velvarech bude působit minimálně do zimy a fanoušci se mohou těšit na jednu jeho velkou specialistku.

Sokol Hostouň - FK Pardubice 0:1 prodl., MOL CUP, 25. 8. 2021, kladenský odchovanec Jan Halász | Foto: Bohumil Kučera

Halasz je součástí zdaleka nejlepšího kladenského ročníku z minulých let. Kdo by neznal třeba dnes už oporu obrany Slavie Vlčka, plzeňské Vrbu, Kronuse, příbramského Smrkovského nebo Dukláky Hrubeše (Halaszův bratranec) s Jeřábkem.

V žácích postupně všichni Kladno opustili a šli do velkých klubů. Halasz do Plzně, která ho později přenechala Pardubicím. Tam zaujal svou specialitou, protože než hodí aut, udělá salto a pak využije pohybu z dlouhému hodu do šestnáctky soupeře.

Dvaadvacetiletý obránce hostoval naposledy ve druholigové Chrudimi, nyní si vybral špičkový celek třetí ligy z Velvar, kde ho trenér Zdeněk Hašek velmi dobře zná.

Svedli spolu hodně soubojů, ale po zápase Dukla - Chrudim se bratranci Jan Halász (vlevo) a Jiří Hrubeš objali.Zdroj: Jaroslav Hrubeš