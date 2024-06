"Na to, co máme za sebou poslední týden, kdy jsme spíš slavili, užívali na Rhodosu a trénovali jen jednou, tak jsme odehráli podle mne velmi dobrý zápas," mínil trenér Velvar Vasil Boev.

Měl pravdu, od začátku se Velvary sokovi se spoustou mladých talentů v sestavě vyrovnaly. Občas i zahrozily, nejvíc asi ke konci duelu, když už jim měly teoreticky síly docházet, ale zejména Cháberovy křídelní výpady byly nebezpečné a po vysunutí Jakabem byl v největší šanci Žežulka. Jenže pověst kanonýrského zabijáka nepotvrdil, míč zbytečně zpracoval a z šance nebylo nic.

To kosovský ostrý hoch na hrotu slávistického útoku Elmedin Rama málem namáznul do Spilkovy sítě pár gólů, ale v závěru utkání gólman očima vytěsnil Ramovu hlavičku těsně vedle a vzápětí kryl jeho bombu zblízka. Navíc už v první části rychle vyběhl proti úplně osamocenému Dufkovi, to byla také tutovka… "Každý zápas nás aspoň jednou zachrání," děkoval Spilkovi motor zálohy Tomáš Kott.

Gólu se tak početné publikum, v němž nechyběly známé fotbalové tváře jako Martin Hašek, Jiří Němec, u lavičky Slavie pak Stanislav Tecl nebo Ivo Knoflíček, nedočkalo, v sobotu už ale nějaká branka padnout musí.

"Musím před klukama smeknout, s výkonem i výsledkem jsme maximálně spokojeni. Sice jsme mohli vyhrát, ale také prohrát, remíza je podle mne zasloužená. Každopádně jsem rád, jak kluci k zápasu přistoupili, jak se prezentovali a jasně potvrdili, že skupinu B jsme vyhráli zaslouženě,", dodal Vasil Boev.

Teď dá hráčům volno, v pátek ještě jeden trénink a pak věří, že v sobotu jeho tým na Slavii uspěje. "Já doufám, že se to povede, už jen tohle nám zbývá oslavit," usmál se kouč.

Co bude s Velvary dál když se hovoří o jejich konci v ČFL? Vasil Boev doufá, že takový scénář se nenaplní. "Vím, že jeden sponzor končí, ale vedení dělá vše pro to, aby chybějící prostředky nahradilo. Něco už sehnali, ale potřebují ještě něco a mají na to plus minus čtrnáct dnů. Doufám, že se to povede a že budou Velvary pokračovat v ČFL dál," uzavřel Vasil Boev.

Slovan Velvary - Slavia Praha B 0:0. Rozhodčí: Severýn – Hrivík, Andras. Diváci: 1180.

Velvary: Spilka – Keenan, Rubeš, Drozda, Chábera – Dobiáš (46. Sheye), Kott, Šustr, Havránek (69. Trávníček) – Žežulka, Jakab (86. Leitl). Trenér: Boev

Slavia B: Slavata – Behenský, Hunal, Slončík (79. Koffi), Bejbl (74. Trédl) – Žitný (46. Hájek), Jelínek (46. Švec), Piták, Dufek – Sy, Rama (74. Škoda). Trenér: Střihavka