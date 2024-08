Trenér Hostouně Dominik Rodinger vsadil v základní sestavě na posily, a tak zatímco loňské opory Hucek, Etemike či Novák zůstali na lavičce, od začátku hráli Kytka, Uhlíř, Kolář i Okonji.

V úvodu výborně hrající Hostouň zmrazil zásah do vlastních řad. To rozhodčí Severýn vyloučil domácího Mládka, který po souboji a pádu s protihráčem pokračoval nesmyslně v ataku a pod sprchy jednoduše musel.

Hostouň čekala těžká dřina, víc než poločas se bránila soustředěnému tlaku hostů, na které dlouhodobě neumí zahrát. Jihočeši měli dost šancí, ale obrana je aspoň nepouštěla do tutovek. A když už něco prošlo, zasáhl výborně brankář Pančev. Když vyboxoval na roh i výbornou hlavičku v 85. minutě, zápas dospěl k remíze a Dominik Rodinger utrousil strohé: "Dobře odmakaný zápas!".

„Prvních pětadvacet minut bylo z naší strany velmi dobrých, měli jsme tři šance, bohužel pak po klukovině Mlaďase jsme museli změnit a všichni trochu spolknout ego. Jsem rád, že na to kluci přistoupili a soupeři toho moc nedovolili, snad jednu větší šanci,“ hodnotil zápas Dominik Rodinger.

Tomáše Mládka nechtěl kritizovat přímo, podle něj se hráč potrestal sám. „Jemu bude chybět hra, za tohle tři čtyři zápasy dostane. Sice se týmu omluvil, ale…“ hořce se usmál Rodinger.

Radost mu udělali noví hráči, ať už to byl stoper Kytka, Uhlíř nebo Kolář či Okonji. „Hlavně do obrany to bylo dobré, Maxi (Kytka) po dlouhé době, Uhlíř odehrál fantastický duel. I díky tomu máme bod a je zlatý,“ dodal Dominik Rodinger.

Sokol Hostouň – Dynamo České Budějovice B 0:0.

Rozhodčí: Severýn – Hlaváček, Andras. ČK: 29. Mládek (H). Diváků: 200.

Hostouň: Pančev – Čížek, Egbe, Kytka, Charvát, Januška (78. Novák), Uhlíř, De Siqueira (60. Klimenda), Kolář, Mládek – Okonji (70. Etemike).

Č. Budějovice B: Valenta – Böhm, Němeček, Brabec, Krch, Polanský, Hák, Šimoník, Faltus, Mašek, Prášek