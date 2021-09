Hostouň tahala od začátku zápasu za kratší konec. Jednou ji zachránilo břevno, ale v závěru poločasu domácí přece jen udeřili, když akci dobře hrajícího Drobílka zakončil na zadní tyči Kubeš. "Musím přiznat, že do poločasu Vyšehrad ukázal kvalitu a chvílemi s námi točil. Hráči jako Drobílek, Suchan nebo Vandas jsou na třetí ligu hodně nadstandardní a jen bych je raději viděl o soutěž výš," mínil trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Po pauze se ale hosté postupně zlepšili. Vlasák ještě velkou šancí pohrdl, jenže v 68. minutě využil obrozený kanonýr Hájek chybu obrany domácích a vyrovnal. "Šel do míče na hranici sebeobětování, tohle bych rád viděl i od mladých hráčů," přeje si Rodinger.

Bohužel už za tři minuty dalších chybu hostů potrestal Vaněk a jeho trefa byla vítězná. Vyšehrad už Hostouni další šance nepovolil, a i přes zranění brankáře Kouby, jehož musel v závěru nahradit mladičký Lorenz, výhru uhájil. Dokonce měl další možnosti a jednu potrestal pěkně Kubeš, když obral o míč daleko z brány vyběhnuvšího Tetoura a trefil zařízení dokonale. "Po vstřeleném gólu jsme měli vydržet aspoň pět minut a mohli jsme možná i vyhrát. A to je jen co by kdyby. Nezvládli jsme centr na přední tyč a inkasovali. Ze zápasu sice nemám špatný pocit, ale příště do duelu s tak kvalitním soupeřem musíme dát ještě větší entuziasmus," plánuje kouč Sokola.

Vyšehrad – Hostouň 3:1 (1:0). Branky: 42. a 92. Kubeš, 71. Vaněk – 68. Hájek Rozhodčí: Kvítek – Linhart, Pekař.

Hostouň: Tetour – Zahranychnyy, Pavlík, Kosík, Charvát, Hucek, Kubáň, Hájek, Hovorka, Dostál - Vlasák.