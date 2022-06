Chlumec pokládá nový trávník, a tak se hrálo na hezkém stadionu v Bydžově, kde Pavel Janeček vyrostl a zná tady spoustu lidí. O to větší měl radost, že jeho tým, přestože už mu o moc nejde, zahrál tak dobrý zápas. První půlka byla výborná z obou stran, šance střídala šanci. Vedli domácí po přesném centru zakončeném zblízka Havlenou, ale pak se dostal na druhé straně do sóla Vopat, píchl míč podél gólmana a pak jen kontroloval, jak se kutálí do sítě.

Po změně stran udělal trenér Janeček dobré změny v sestavě. Pozdějšího hrdinu Havránka posunul na stranu a Kotta doprostřed, aby osobně hlídal nebezpečného Samka. Velvary hře postupně začaly dominovat a Havránek jejich výkon přetavil do gólové podoby, když nejprve trefil krásnou střelou šibenici a pak hodně pohotově a přesně uklidil sklepnutý míč k tyči.

Hosté pak měli ještě další možnosti, Vopat dokonce z trestňáku trefil břevno, ale skóre se už nezměnilo. „S blížícím se koncem sezony jsem cítil, že už to není od kluků úplně ono, ale tentokrát to bylo jinak. Hráli výborně a cítili jsme, že by to mohlo být i na vítězství. Zatímco do poločasu byla hra vyrovnaná a Chlumec měl také šance, po přestávce jsme byli lepší a Havránek dal pěkné branky,“ těšilo Pavla Janečka.

Chlumec n/C – Velvary 1:3 (1:1). Branky: 13. Havlena – 23. Vopat, 67. a 70. Havránek. Rozhodčí: Lerch – Šafránková, Vojáček

Velvary: Šťovíček – Šimkovský, Drozda, Rubeš Chábera – Pek (83. Stárek), Luong, Havránek (87. Valenta) Kott – Vopat (90. Šustr) – Kafka.