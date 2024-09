Potřebovali se chytit, ale kvalita soupeře byla po nadějném začátku přece jen jinde. Také proto se ani v pátém utkání nové sezoně nedočkali fotbalisté Hostouně ve třetí lize vítězství. To patří Domažlicím, aspiranta na prvenství v soutěži naladil úvodní gól a pak vyhrál pohodlně 4:0.

O výsledku hodně napověděl konec prvního poločasu. V té chvíli výborně bránící a dobře hrající hosté po rychlé a pěkné kombinační akci dostali míč na Boháče, jenž míč soupeři ve vápně zasekl, pak se ocitl po zákroku obránce na zemi, ale na pohled celkem jasnou penaltu rozhodčí Vychodil neodpískal.

Po chvilce na druhé straně udeřilo z první vážné akce Jiskry, když po centru propadl míč na zadní tyč k Zajíčkovi a ten byl před Slaninou úplně sám – 1:0.

Když po přestávce vrátil Kabolka míč odražený od tyče do odkryté brány, už málokdo pochyboval, že se Hostouň zvedne. A nezvedla, naopak ještě dvakrát inkasovala a trápení týmu pokračuje dál.

„Už se to opakuje moc často, odehrajeme dobře první poločas, domácí jsme výkonem zaskočili, hádali se, nevěděli jak do nás. Pak uděláme triviální chybu – toho hráče jmenovat nebudu – a jdete do kabiny s pocitem marnosti, že vaše práce nebyla k ničemu,“ kroutil hlavou trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Jeho tým pak ještě chtěl zabojovat, jenže druhý gól hned po přestávce po další chybě jasně nalajnoval vítěze utkání. „Tým není momentálně nastaven mentálně tak, aby za takové situace dovedl se zápasem ještě něco udělat. Stejně se ale musíme oklepat a jít dál. Na tabulku se ani nekoukám a budeme v týdnu makat tak, abychom si výhru už zasloužili,“ dodal Dominik Rodinger.

Jeho tým seděl ještě dlouho po zápase v šatně a hráči spolu otevřeně mluvili. Třeba i tohle vyčištění vzduchu hostouňské kabině prospěje.

Jiskra Domažlice – Sokol Hostouň 4:0 (1:0). Branky: 43. Zajíček, 48. Kapolka, 72. Černý, 89. Červený. Rozhodčí: Vychodil – Panský, Novotný. Diváků: 200.

Hostouň: Slanina – Kosík, Boháč (73. Mládek), Uhlíř, De Siqueira, Fotr, Klimenda (73. Rampa), Kolář (73. Baldé), Novák, Hucek, Kytka.