Hosté přivezli i kladenského brankářského odchovance Smrkovského, jenže přednost dostal Šiman, který nakonec na tři přesné střely zelenobílých nestačil. Jako první ale inkasoval na druhé straně Tetour po střele Vlčka, který začal zápas na lavičce, ale ve 3. minutě musel na plac místo zraněného Jindráčka. Hosté drželi vedení jen do konce poločasu, kdy se prosadil na zadní tyči Hovorka, tohle domácí cvičí. A pak už byla jeho Hostouň ve skóre napřed. Do vedení ji dostal po sólu Kulhavý (66.), ale přišel ještě dramatický závěr. V něm měli příbramští nejprve radost po vyrovnání Budínským, ale po chvíli fauloval Diarra, dostal druhou žlutou a musel pod sprchy.

Hostouň přesilovku využila v první nastavené minutě Pavlíkem. Ten sice centroval, ale míč mu sjel. Pro Hostouň šťastně, pro Příbram krutě. „Vlastně to byl náhodný gól, ale já spíš tvrdím, že to byla odměna klukům za to, že co fotbalu dávají. Za posledních čtrnáct dnů to bylo páté těžké utkání, přitom chodí do práce. Takže to, co do fotbalu investovali, se jim teď vrátilo. To jsem jim řekl v kabině a poděkoval,“ řekl trenér Hostouně Dominik Rodinger, který k týmu nastoupil až těsně před startem ČFL, ale má už dvě výhry, což je konečně příjemný odpich.

Hostouň – Příbram B 3:2 (1:1). Branky: 40. Hovorka, 66. Kulhavý, 90+1. Pavlík – 16. Vlček, 79. Budínský. Rozhodčí: Mrkáček. ČK: 82. Diarra (P). Diváků: 100.

Hostouň: Tetour – Pavlík, Kosík, Trapp, Hovorka - Zahranychnyy, Brejcha (74. Soukup), Kulhavý, Dostál (59. Marek), (59. Čakurda), Kabele - Hájek (90. Vegricht).

Příbram B: Šiman – Diarra, Vilotić, Šíma (74. Vott), Hájek, Kolář (65. Nikl), Budínský, Boakey, Belej (74. Puchmertl), Jindráček (3. Vlček), Vokřínek (65. Mezera).