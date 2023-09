Plzeň měla lepší úvod i díky tomu, že je zvyklejší na pokropený trávník. Jeho rychlost dělala hostům problémy a inkasovali trochu náhodný gól z kopačky Doubka. Po přestávce už hráli hosté lépe. Sice přišli o zraněného kapitána Kosíka, ale už začali být nebezpeční a Brazilec Junior Pavi, který scházel v sestavě sedm týdnů, nádherným gólem roku bombou do šibenice vyrovnal.

Hostouni se vrátil do sestavy po delší době také Andy Zahranychnyy a s Filipem Novákem se připletli k penaltovému zákroku, který potrestal kladenský odchovanec Adam Vrba. Jenže v 66. minutě se hostům povedla pěkná akce, kterou trenéři poradili mužstvu v přestávce. Graham Etemike si pak navedl míč do dobré pozice a opět vyrovnal.

To už Hostouň ovládla hru a byla lepší až do konce střetnutí. Velkou možnost rozhodnout měl Mládek, jenže trefil břevno. Co se nepovedlo Mládkovi, zvládl Tomáš Křenek v poslední minutě. Kanonýr posledních zápasů hlavičkoval nechytatelně po rohu a nahrávce Charváta a přihrál Sokolu další zlaté tři body.

„Trefit se takhle na konci je i o štěstí, ale závěr zápasu jsme skutečně ovládali a hráli výborně, takže jsme tomu šli naproti. Je úžasné, jak to tým zvládá a jak drží vítěznou sérii, i když do něj naskakují noví a noví hráči po zranění. Dneska Junior Pavi, který dal úchvatný gól, Andy Zahranychnyy a vlastně zase i Vašek Bízek, který musel jít v půli na hřiště. Bohužel místo Kosy (Lukáše Kosíka), který svoje zranění kolena obrečel,“ našel i jedno negativum utkání trenér Hostouně Dominik Rodinger.

A dal si na oslavu jednu Plzínku? „Jasně, to všichni,“ smál se.

Domácí Josef Parlásek byl s výsledkem a závěrem zklamán, ale uznal, že celkově se jednalo o nadstandardně kvalitní utkání z obou stran. A litoval promarněných šancí. „Za stavu 2:1 jsme tam měli tři čtyři velké šance, ale ty jsme bohužel nedali, a pak byli potrestaní. Všeobecně se na góly hrozně moc nadřeme, naopak dostáváme dost laciných branek,“ čertil se čtyřicetiletý lodivod béčka Viktorie Plzeň.

Viktoria Plzeň B – Sokol Hostouň 2:3 (1:0). Branky: 10. Doubek, 53. Vrba (PK) – 48. Pavi, 66. Etemike, 90. Křenek. Rozhodčí: P. Rejžek – Matyš, Lepič.

Hostouň: Pančev – Novák, Kosík (46. Bízek), Křenek, Mládek, Charvát, Pavi (62. Zahranychnyy), Klimenda (62. Neruda), A. Fotr (70. Paulizzi), Etemike, De Siqueira (82. O. Fotr).