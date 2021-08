Třetí sezonu v ČFL Hostouňští zahájí ve značně omlazeném složení. Loňský věkový průměr mužstva klesl z 26 na aktuálních 23,2 let.

Během aktuálního přestupového období odešlo z mužstva několik zkušených hráčů. Kromě již avizovaných odchodů Radka Dosoudila (FK Neratovice-Byškovice) a Ondřeje Brejchy (VfB Auerbach), nově klub opustil i Kamil Kulhavý (SK Benešov). V dalším ročníku neobléknou dres Hostouně ani útočník Lukáš Vegricht a stoper David Konejl. Přípravu u mužstva ukončil i zkušený útočník Oskar Fotr, jenž dal přednost rakouské třetí lize před tou českou.

Tým naopak posílí čtveřice hráčů se zkušenostmi z akademie Slavie. Z Vršovic, respektive Horních Počernic, zamířil do Hostouně obránce Javier Neruda, záložník Michal Kubáň a útočníci Adam Vlasák s Leošem Gajdošíkem. Zastoupení talentovaných hráčů v zelenobílém dresu bude mít i druhé pražské S. Ze strahovské akademie posílí Sokol pro tuto sezonu brankář Viktor Pančev a středový záložník Zdeněk Hucek.

Již tak silné zastoupení odchovanců Dukly v Hostouni pak rozšíří záložník Vojtěch Mentberger a obránce Tomáš Mejdr. Vedení Sokola ale nehledalo posily jen v Praze. Z Mladé Boleslavi přichází talentovaný ukrajinský stoper Kyrylo Shkyria. Již na jaře tým posílil útočník s druholigovými zkušenostmi z Hradce Jiří Miker.

„Tým jsme se snažili hodně omladit a stavět ho do budoucnosti. Museli jsme do týmu říznout, zrychlit ho a provětrat. Vesměs přišli jen mladí kluci, kteří třeba mají s dospělým fotbalem malé zkušenosti, ale pevně věřím, že když do toho dají srdce, odvahu a kvalitu, kterou předvádí na tréninku, tak nemám strach“, řekl v rozhovoru pro web Sokola trenér Dominik Rodinger.

Právě pro trenéra Rodingera, který přišel loni tři dny před startem soutěže, to bylo první plnohodnotné přestupové období. „Chceme se co nejdříve sehrát, utvořit partu a postavit vše okolo Kabeleho, Hájka a Trappa, kteří pro nás jsou nejzkušenějšími hráči a kabinu si budou řídit. Myslím, že jsme trefili i charakterově správné typy. Samozřejmě přijdou zápasy, kdy naše nezkušenost sehraje svoji roli. Ale tam právě věřím, že nám pomůžou naši nejzkušenější hráči, kteří už těžké zápasy mají za sebou,“ dodal lodivod Sokola.

