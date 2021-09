Trenér Dominik Rodinger chválil tým a nechtěl mluvit o své úlevě. „Spíš jsem rád kvůli klukům. Makali a neneslo to žádné ovoce. Museli jsme něco změnit a povedlo se,“ byl rád kouč Hostouně.

Jeho tým dominoval od začátku. Hodně aktivní Miker sice pár šancí nedal, ale pak nabídl dokonalý centr Hovorkovi a ten dostal odměnu za to, že třeba v sobotu odehrál mač s obrovskými zdravotními problémy – 1:0. Hovorka pak v po hodině hry připravil ještě gól Vlasákovi. Když se vzápětí nechal vyloučit hostující Krlička za to, že nohama napřed zajel do gólmana Tetoura, bylo vlastně rozhodnuto. „To pramenilo z frustrace, protože jsme hodně drželi míč a měli náskok. Jinak byl Sokolov naprosto férový soupeř, proti kterému nás trápilo jediné, střelba. Na gól se pořád nadřeme,“ dodal kouč domácích a pochválil starší borce, že začali táhnout tým a mladí se na ně perfektně nabalují.

Hostouň – Sokolov 2:0 (1:0). Branky: 24. Hovorka, 58. Vlasák. Rozhodčí: Ježek – Rychtár, Stieber. ČK: 63. Krlička (S). Diváků: 200.

Hostouň: Tetour – Hovorka (72. Kubáň), Pavlík (82. Shkyria), Kosík, Charvát (77. Gajdošík) - Hucek, Miker, Zahranychnyy, Vlasák, Kabele (72. Mentberger) - Hájek (77. Dočekal),

Sokolov: Štrunc – Hajdo, Krlička, Neudert, Kovář (67. Řezáč), Blažek (83. Bílek), Stockner (83. Olah), Majka (46. Čermuš), Mlika, Kýček (76. Nutsu), Kolář.