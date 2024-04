Rodinger poprvé nasadil do brány Václava Valína a dvacetiletý mladíček při premiéře ve třetí lize vyčápnul čisté konto. Mimořádně důležité. Spešl větičku zaslouží i Zdeněk Hucek. Motor týmu s ventily převrtanými na závodní verzi slavil 24. narozeniny a stačila i jediná gólová svíčka, aby měl radost.

Zápas nenabídl tolik šancí. Dukla B jako vždy předváděla fotbalový výkon, má šikovné kluky. Hostouň ale celý týden připravovala svoje hochy spíš na boj, v době krize vám stejně nic jiného nepomůže. „Věděli jsme, že když nejsme v pohodě, musíme válčit. Přesně to kluci dělali devadesát minut. Už jsme prostě potřebovali úspěch, protože třeba Jirka Lisner, kondičák, za námi dojíždí až z Olomouce a říkal mi, že šňůra neúspěchů ho ubíjí. A nejen jeho, proto jsme už fakt potřebovali uspět,“ říká Rodinger.

Těšilo ho, že jediný gól padl po standardce, kterou kouč týmu vysvětlil v přestávce, když prokoukl bránění hostů. „Když to pak kluci udělají přesně jak jste jim radil, je to odměna,“ těšilo ho poté, co Januška nacentroval a Štětka hlavou zatloukl tříbodový gejzír radosti.

V zelenobílém táboře tak zase může zavládnout větší pohoda, která po prohře v Karlových Varech mizela v nenávratnu. „Když slyšíte podezření, že jsme to soupeři prodali, je vám smutno. Nikdy nedáte za nikoho ruku do ohně, ale ty kluky tady znám a něco o nich vím. Hostouň nic takového dělat nebude, protože pak dostanete nálepku, které se jen těžko zbavíte,“ dodal Dominik Rodinger.

Hostouň – Dukla Praha B 1:0 (0:0). Branka: 83. Štětka. Diváků: 200.

Hostouň: Valín – Čížek, Egbe, Štětka, Křenek, Fotr A. (79. Paulizzi), Hucek, Januška, Kokeš (78. Novák), Mládek - Etemike (88. Bízek).