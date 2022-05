Jeho tým vstoupil do zápasu dobře a po ráně Jana Peka šli do vedení už v 6. minutě. Pro Peka to byl po zimním příchodu první gól, v základní sestavě je přece jen málokdy. Bohužel hostující Šustr hrubě chyboval a ve 36. minutě trestal Synek vyrovnávací trefou, když přehodil bezmocného Šťovíčka.

Velvarským se však hlavně nepovedl nástup do druhé části, když zapomněli svůj fotbalový um na deset minut v kabině. Nejprve se prosadil ex-ligový Hadaščok hlavičkou po centru dalšího bývalého ligového borce Martana, a za čtyři minuty bývalého Velvaráka Bulíře fauloval ve vápně Havránek a Nesvatba z penalty uklidnil Přepeře brankou na 3:1.

To už hosty probralo, začali produkovat výbornou hru, ale dlouho svoje šance neproměňovali. Neuspěl Havránek, Kott napálil tyčku… Až v 85. minutě byl u centru nejdříve Šlegl a zblízka dal Slovanu naději na bod, jenže domácí už si výhru pohlídali.

„Herně jsme nepropadli, jenže školáckou chybou jsme nabídli soupeři vyrovnání a pak jsme špatně zahájili druhou půli. Zbytek zápasu byl výborný, bohužel se nepovedlo vyrovnat,“ litoval Pavel Janeček, jehož tým je odhodlán v závěru sezoně hrát atraktivní fotbal a udržet se v horní polovině tabulky.

Přepeře – Velvary 3:2 (1:1). Branky: 36. Synek, 50. Hadaščok, 54. Nesvadba (pen.) - 6. Pek, 84. Šlegl. Rozhodčí. Nedvěd.

Velvary: Šťovíček – Šimkovský, Drozda, Šustr, Chábera - Havránek, Kott, Pek (56. Kafka), Valenta (52. Stárek) – Vopat – Šlegl.

Přepeře (v černém) porazily Velvary 3:1.Zdroj: David Vedral