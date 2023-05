/FOTOGALERIE/ Skvělá bodová série fotbalistů Velvary se nezastavila ani na půdě východočeských Živanice. Po brzké brance Havránka hosté udrželi vzadu nulu, posedmé v řadě neprohráli a jsou blíž svému cíli. Tím bylo původně postavení na „bedně“, ale nyní už bez alibismu hlásí: „chceme stříbro!“ Naopak domácím dál hrozí sestup.

Velvary (v modrém) opět uspěly, v Živanicích vyhrály 1:0. | Foto: David Vedral

Sedm posledních zápasů a 19 bodů – jediná remíza byla s vedoucím Žižkovem a tam byly Velvary jasně lepší. Je to forma jako hrom a oproti podzimu ještě zlepšení, protože tehdy tým zvládal hlavně zápasy venku, zatímco doma se mu nedařilo. „Do konce ročníku ale musíme jít s pokorou, ještě nás nějaká práce čeká,“ varuje trenér Zdeněk Hašek.

Jeho tým začal v Živanicích velmi dobře a už na konci první čtvrthodinky zakončil pohlednou akci jediným gólem utkání záložník Havránek. Byla to parádní rána do šibenice, která o tyč zaplula do kasy. „Jenže po dobrém začátku jsme si to ztížili a přenechali domácím aktivitu,“ mrzelo trochu Haška, jehož tým si i tak vytvořil ještě jednu velkou šanci, ale Jakab z ní trefil tyčku.

Hostouň spadla do boje o záchranu. Na půdě lídra se zlobila na rozhodčího

Po obrátce se hosté zlepšili a několikrát mohli náskok potvrdit, jenže řadu zajímavých přečíslení nedotáhli a Vopat neuspěl ani v sólovém úniku. A tak domácí v závěrečném drtivém tlaku mohli vyrovnat, jenže ve velké šanci pálil jejich hráč slabě a ještě byl mávaný ofsajd.

„Téhle výhry si hodně ceníme. Domácí mají v týmu řadu zkušených hráčů, kteří prošli výbornými kluby, navíc hrají o fotbalový život. I proto to bylo strašně těžké,“ dodal spokojený trenér Zdeněk Hašek.

Živanice – Velvary 0:1 (0:1). Branka: 14. Havránek. Rozhodčí: Tryzna. Diváků: 115.

Velvary: Štefan – Šimkovský (90+1 Březina), Rubeš, Drozda, Chábera – Šustr - Havránek (66. Schneider), Kott, Richter – Vopat - Jakab (78. Šlegl).