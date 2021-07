Po dvou výhrách fotbalisté Velvary poznali v přípravě také hořkost porážky. Ta byla poměrně zbytečná, protože byli lepší než pražský Vltavín, ale shořeli na proměňování šancí. Výhry 2:1 tak odplula k nejdelší české řece…

Fotbalisté Slovanu Velvary (v modrém) sehráli přípravu s Loko Vltavín. Prohráli 1:2. | Foto: David Vedral

Velvarští zase dávají dohromady silný tým. Z České Lípy se jim vrátil rtuťovitý krajní bek Šimkovský malinko připomínající skvělého Coufala, tým má ovšem osobnosti v každé řadě. Slovan by zase měl patřit k tomu lepšímu, co ČFL nabídne, pokud se tedy bude hrát konečně bez omezení. V přípravě zahájil tým výhrou nad Příbramí 3:0, ale byl to spíše rezervní celek soupeře. Dva góly dal Moravec a jeden Kafka. V dalším utkání Velvary přehrály ještě loni druholigový Vyšehrad 4:3, v pěkném mači se prosadili Boby, Chábera, Kafka a Vopat.