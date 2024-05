Nelze mluvit o ničem jiném, než o obrovském překvapení! Lídr tabulky, velvarský Slovan, v 25. kole Fortuna:ČFL ve skupině B ve své tvrzi přišel o všechny body s celkem z druhé poloviny tabulky, s pardubickou rezervou.

Překvapení v ČFL, vedoucí Velvary (v modrém) - Pardubice B 0:1. | Foto: Jan Sláma

Překvapení je to o to větší, když se svými pronásledovateli, s druhými Zápy, před dvěma týdny doma remizoval (1:1) a před týdnem dokonce dokázal urvat výhru (1:0) na hřišti třetího ústeckého FK! Pokud Zápy v neděli doma porazí Kolín, budou ztrácet pouhé čtyři body s tím, že do konce ročníku zbývá odehrát ještě pět kol.

Překvapení se zrodilo po necelé půlhodině hry, kdy hostující celek v sestavě s ještě na podzim velvarským Halaszem vyšachoval velvarské zadáky a Miláčka poslal do vyložené šance Míšek. Autor jediné branky utkání demonstroval bicanovskou chytrost a technickou střelou přes celou branku nedal jinak výbornému gólmanovi Danielu Spilkovi sebemenší šanci úspěšně zakročit.

Od té chvíle se už hrálo jen na jednu branku a to na tu východočeskou. Domácí šestkrát otestovali skvělého brankáře Nikolase Šmída, který pochytal doslova nemožné! Pohár hořkosti si Velvarští vypili až do dna v 78. minutě, kdy si na Šmída nepřišel ani z pokutového kopu ex- ligista Jakab!

Velvarský trenér Vasil Boev po zápase jen smutně poznamenal: “Co mám říct k tak naprosto zbytečné porážce, když jsme soupeři doslova na zlatém podnose darovali všechny body. Smekám před hostujícím gólmanem, který své spoluhráče několikrát podržel obdivuhodnými zákroky!”

Jeho protějšek Pavel Němeček naopak neskrýval spokojenost: “Z takového vítězství máme pochopitelně obrovskou radost už i proto, že domácí měli zejména po přestávce drtivou převahu a v těch nejkritičtějších situacích se vyznamenal náš brankář!”

Slovan Velvary – FK Pardubice B 0:1 (0:1). Branky: 29. Miláček. Rozhodčí: Glogar. Diváků: 220.

Velvary: Spilka – Jelínek (46. Keenan), Drozda, Rubeš, Chábera – Trávníček (46. Leitl), Havránek (81. Flores), Kott (72. Dobiáš), Šustr (56. Nathan) – Žežulka, Jakab.

Mojmír STRACHOTA