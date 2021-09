Jeho tým začal zápas špatně, Zbuzany šly po zásluze do vedení. Pak ale domácí zapnuli, Havránek nastřelil tyčku, ale gól dali po obrátce zase hosté a zase benešovský odchovanec Hampl. Následně přišlo zmíněné vyloučení Šustra, ale i v deseti Velvary bojovaly. Po dalším zákrokuí na Havránka už se kopala penalta. Tenkl z ní snížil a Velvary i v deseti toužily srovnat. Hrály dobře, ale v závěru je opět zklamal jindy výtečný, ale poslední dobou chybující Měsíček v bráně. Vyrobil pokutový kop a Hampl z něj pečetil pro hosty příjemné tři body.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.