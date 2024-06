"První krok jsme udělali a teď chceme vyhrát i baráž s béčkem Slavie, ale do 2. ligy ze známých důvodů nepůjdeme," nechal se v týdnu slyšet prezident Slovanu David Vedral, jehož klub nemá zatím na vyšší soutěž vyhovující areál a hrát jinde postrádá smysl - pak by nešlo o Velvary…

V posledním domácím vystoupení velvarští fandové po rychlém vedení mladoboleslavské rezervy 2:0 začínali spekulovat o šetřeni sil na baráž, ale po hodině hry domácí dokonali obrat, nicméně ten neudrželi, protože radost z vítězství jim v nastaveném čase zkazil hostující Tvrdý a tak zápas nakonec skončil 3:3.

Lepší vstup proti vítězi skupiny B si hostující celek ani přát nemohl, protože hned z první akce skóroval Kaulfusem! Domácí se následně snažili co nejrychleji srovnat krok, ve 14.min. se o to nepřesnou střelou pokoušel Žežulka, o minutu později ani svou hlavičkou hostujícího gólmana Kořána nepřekonal. A pak k překvapení všech fanoušků poslal v 22.min. do trháku 2:0 hostující celek Howard! Nečekaný průběh utkání se podařilo Velvarům korigovat po půl hodině hry. Rychlý útok zahájil Nathan, který po narážečce se Šustrem servíroval do tutovky Žežulkovi - 1:2.

Krátce po přestávce mohlo být srovnáno, ale Nathanův zásah do černého v 47. min. rozhodčí kvůli ofsajdu neuznali. To se nakonec o pět minut později povedlo Leitlovi, který tváří v tvář mladoboleslavskému brankáři nedal šanci úspěšně zakročit - 2:2. Obrat v utkání dokonal po Nathanově centru střídající Dobiáš - 3:2! Přesto se Velvarům nepodařilo poslední domácí střetnutí dotáhnout po obratu do vítězného konce, protože po rohovém kopu se v nastaveném čase prosadil Tvrdý - 3:3!

Domácí trenér Vasil Boev nebyl s předvedeným výkonem, stejně tak jako s výsledkem spokojen: "Škoda, že jsme ztratili výhru v nastaveném čase. Příležitost dostali hráči z lavičky, protože to, co nás čeká proti slávistické rezervě, by měl být vykřičník za touto sezonou!"

Jeho protějšek Pavel Malura z výsledku také nadšen nebyl: "Povedl se nám vstup do zápasu, kdy jsme si vytvořili dvoubrankový náskok. Pakliže můžeme něčeho litovat, to jsou inkasované branky ještě v prvním poločase a hned v úvodu toho druhého. Soupeř pak využil i naši nabídku skóre otočit. Naštěstí jsme dokázali vyrovnat, ale ze ztráty vedení 2:0 bychom si měli vzít do budoucnosti ponaučení."

Slovan Velvary – FK Mladá Boleslav B 3:3 (1:2). Branky: 30. Žežulka, 52. Leitl, 64. Dobiáš - 1. Kaulfus, 22. Howard, 90+1. Tvrdý. Rozhodčí: Orel. Diváků: 260.

Velvary: Slanina - Keenan, Drozda, Rubeš (46. Havránek), Jelínek (46. Chábera) - Trávníček (46. Leitl), Kott, Šustr, Nathan (90. Majid) - Žežulka, Jakab (46. Dobiáš).

Mojmír Strachota