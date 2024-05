Fotbalisté Velvar dobyli pravděpodobně největší úspěch klubu v celé jeho historii. Po výhře na hřišti Jablonce B 3:2 a večerní sobotní porážce Záp na hřišti Živanic mají v čele tabulky už nedostižný sedmibodový náskok a čeká je kvalifikace o postup do F:NL s vítězem skupiny A, což bude pravděpodobně Slavia Praha B.

S Jabloncem svěřenci trenéra Vasila Boeva dvakrát prohrávali, ale z množství šancí nakonec doslova vycedili tři góly a ty stačily na nakonec zlatý tříbodový import ze severu Čech.

Byly to nervy, hlavně do poločasu. Mladá jablonecká sestava přečkala úvodní nápor hostů a z brejku udeřila Kubínem. Brzy bylo ale vyrovnáno, když vypálil Kott, brankář vyrazil merunu jen k Jakabovi a vytáhlý kanonýr nezaváhal. V závěru poločasu bylo Velvarským ještě jednou trochu krušno, když neuhlídali standardku a po několikáté dorážce opět propálil bezmocného Spilku Kubín. Naštěstí odpověď byla blesková. Američan Keenan našel centrem na zadní tyči Šustra a ten vyrovnal.

Uklidnění hosté vstoupili ve velkém stylu také do druhého dějství, když zpoza vápna pálil Tomáš Kott a zase jednou ukázal, jakým je drahokamem zasazeným do velvarské koruny králů. Jeho trefa byla skutečně královská a tříbodová, i když jeho tým zase spálil dost možností a o výhru se tak strachoval až do posledního hvizdu.

„Ale do šancí jsme domácí nepouštěli, jen si myslím, že koncovka nás trochu zlobí a kdybychom proměnili víc šancí, hráli bychom zápasy v daleko větším klidu. Jinak to byl výkon podle našich představ, měli jsme silné držení míče a dobře se dostávali do obrany domácích,“ chválil tým trenér Velvar Vasil Boev.

Ten splnil svou misi a po zimním nástupu na lavičku místo trenéra Haška si vedl stejně dobře a předvedl jednoznačnou cestu za triumfem.

Jablonec B – Velvary 2:3 (1:1). Branky: 9. a 42. Kubín – 23. Jakab, 44. Šustr, 48. Kott. Rozhodčí: Raplík. Diváků: 180.

Velvary: Spilka – Žežulka, Drozda, Rubeš, Chábera (83. Jelínek), Keenan, Havránek (79. Sheye), Šustr, Kott, Leitl, Jakab (79. Dobiáš).