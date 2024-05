Jiří Januška dal pěkný gól, stačilo to na bod.

Do závěrečného ostrého trojboje proti nejlepším týmům České fotbalové ligy A vstoupili fotbalisté Sokola Hostouň remízou s Táborskem. V zápase sice vedli, ale pak soupeř otočil a nakonec byli domácí rádi, že Jiří Januška vyrovnal. Každopádně se hrál nadstandardní třetiligový zápas, navíc v nečekaně skvělé atmosféře, které pomohla skupinka fanoušků z Polska.

Do poločasu hrála Hostouň velmi slušně a šla do vedení, když Januška krásným centrem našel Štětku a ten trefil přesně. "Jen je škoda, že jsme dali jen jeden gól. Kluci hráli velmi dobře a měli další šance," trochu litoval trenér Hostouně Dominik Rodinger.

Po přestávce naopak zvedlo výkon Táborsko. Jeho výborná středová trojka Schramhauser, Nešický, Javorek plus úžasný talent tmavé pleti Soliu tlačili na obranu Hostouně a výsledek otočili. Nejdřív se po rohu a odraženém centru opřel do meruny Schramhauser a prostřelil vše, co mu stálo v cestě. Pak kopal penaltu za ruku F. Nováka Nešický, v pátek výtečný Pančev mu ji sice parádně chytil, ale míč odrazil jen k nohám Nešického a syn bývalého ligového plejera na podruhé už mířil přesně (71.).

Trenéru Rodingerovi oba góly vadily a po protestech dostal od hlavního Fladeho žlutou kartu. "Rozhodčí byl nejslabším článkem zápasu. Nestranil nikomu, to ne, ale před prvním gólem hostů otočil roh a při druhém sice správně zapískal naši ruku, ale totéž neudělal v prvním poločase. Jak mají kluci hrát, když prostě nevědí, jaký metr rozhodčí právě zvolí?" ptal se řečnicky trenér Hostouně.

Jeho tým ale dokázal ještě vyrovnat, když nejprve poslal Etemike hlavičku nad, ale za chvilku mířil přesně Januška, jenž zahrál nejlepší jarní zápas. Pak dokonce mohli domácí přidat další gól, ale zrovna tak hosté, kteří v 95. minutě poslali tutovku nad.

"Ten konec mohl dopadnout tak i tak, každopádně zápas jsme si užili přesně jak jsem říkal, že ty poslední tři silné celky si užít chceme a nejen užít, ale také je potrápit. Líbil se mi od nás první poločas i to, že po gólu na 1:2 kluci zareagovali suprově a dokázali vyrovnat," hodnotil Dominik Rodinger a poděkoval několika příznivcům z Polska, kteří se nečekaně objevili v hledišti, zakoupili si šály a vytvářeli parádní atmosféru.

I ta fotbalu pomohla, ale Dominik Rodinger věří, že na poslední kolo za 14 dnů přijde na vedoucí Slavii B ještě lepší návštěva. "Dal jsem si za cíl, že dorazí šest a osm stovek lidí," hlásí optimisticky.

Hostouň - Táborsko B 2:2 (1:0). Branky: 20. Štětka, 79. Januška – 56. Schramhauser, 71. Nešický. Rozhodčí: Flade. Diváků: 200.

Hostouň: Pančev – Bízek, Paulizzi (46. Venancio), Mládek, Januška, Štětka, Klimenda (65. Křenek), Etemike, F. Novák, Hucek, Egbe.