/FOTOGALERIE/ S pětizápasovou vítěznou šňůrou přijel do Mladé Boleslavi vedoucí celek B skupiny ČFL Slovan Velvary. Utkání bylo kvůli nezpůsobilému hřišti na poslední chvíli přeloženo na sousední umělou trávu a začalo se čtvrthodinovým zpožděním. Domácí posílili proti těžkému soupeři Ladra, Vaníček, Žitný a Mašek. Po výsledku 1:1 si středočeští soupeři připsali po bodu.

ČFL B - 14. kolo: FK Mladá Boleslav B - Slovan Velvary (1:1), 5. 11. 2023 | Foto: FK Mladá Boleslav

„Na umělku jsme museli, protože hřiště bylo opravdu ve špatném stavu a hrozilo zranění hráčů. Hlavně kluci z áčka na ni nejsou zvyklí, ale to platí i o hráčích Velvar,“ zhodnotil náhlou změnu dějistě mladoboleslavský kouč Pavel Malura.

Natěšení dlouhým čekáním na výkop rozpoutali hráči obou mužstev ofenzivní manévry, hned v 7. minutě otřásl mladoboleslavským břevnem po rohovém kopu Daniel Richter. Naprosto stejné zakončení ve 20. minutě už mířilo pod břevno a skvělým zákrokem jednou rukou ho vyrazil domácí brankář Kořán. Za Boleslav zahrozil Ladra, sólo přes několik hráčů zakončil těsně nad.

Šance se střídaly v rychlém sledu, za tři minuty Ladra vykoupal dva hráče a patičkou posunul míč Vaníčkovi, po jeho přetaženém centru vyslal bombu z úhlu Mašek, ale velvarský gólman Spilka se stačil přemístit k tyči. Vzápětí naopak po Halászově přihrávce nepropálil Kořána zblízka nejlepší střelec ČFL Žežulka.

A 28. minuta už přinesla radost do mladoboleslavských řad. Po faulu na Žitného napálil krátký roh téměř z velkého vápna Antonín Vaníček a na zadní tyči protlačil míč do brány Lukáš Mašek. Hosté vykopávali míč už celým objemem za brankovou čarou.

„Nechytli jsme začátek podle představ, ale nebylo to tím, že by se nám nedařilo, ale kvalitou domácího mužstva,“ uvedl velvarský trenér Zdeněk Hašek.

Přehlídka šancí však vedoucím gólem prakticky skončila. Po přestávce převzali iniciativu hosté a domácím už nic nedovolili. V 64. minutě Kott vysunul na pravé křídlo Cháberu, jeho přízemní centr ještě zlehka posunul exboleslavský Leitl a Ondřej Žežulka zblízka doklepával do odkryté brány jedenáctý podzimní zásah – 1:1. Na výsledku už neurovnaný závěr poznamenaný spoustou změn nic nezměnil.

„Utkání bylo fyzicky náročné, je to o tom, jakým způsobem do něj vstoupí střídající hráči, a nám se to dnes nijak zvlášť nepodařilo. Soupeř si určitě vyrovnání zasloužil,“ uznal domácí trenér Pavel Malura.

„Proti takové sestavě Mladé Boleslavi musíme být spokojení s bodem, i když převaha byla ve druhém poločase na naší straně,“ dodal velvarský trenér Zdeněk Hašek. Slovan se kolo před koncem podzimu udržel na čele tabulky, čeká ho ještě pohárové osmifinále s Opavou. „Teprve pak si sedneme a vedení si musí vyhodnotit, jaké budou cíle pro jaro, a také se postavit zodpovědně k tomu, aby tady věci fungovaly tak, jak mají. Nechci být konkrétní, ale stoprocentně tomu tak teď není,“ naznačil Hašek.

Mladá Boleslav B – Slovan Velvary 1:1 (1:0)

Branky: 28. Mašek – 64. Žežulka. Rozhodčí: Hodek. ŽK: 0:3. Diváků: 131. Střely na bránu: 2:5. Rohy: 4:8.

Mladá Boleslav B: Kořán – Rulc, Coňk, Král – Kaulfus, Vostřel (88. Alhassan), Žitný (77. Howard), Tichý (77. König) – Vaníček (69. Dohalský), Mašek (69. Vojta), Ladra.

Slovan Velvary: Spilka – Šustr, Rubeš, Chábera, Leitl (77. Škoda) – Halász (46. Jelínek), Kott, Trávníček, Havránek (68. Kim), Richter – Žežulka.